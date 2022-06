Klassische Musik aus Deutschland

Die gebürtige Britin Rachel Stewart lebt seit 2016 in Deutschland und lernt noch immer Neues und Erstaunliches über die Deutschen und ihre Kultur. Für Meet the Germans taucht sie in den deutschen Alltag ein - und mit wahren Kulturschätzen wie "Bier", "Schrebergärten" oder "Brot" wieder auf. Aber auch kontrovers diskutierte Themen wie "Deutsche Digitalisierung" oder "Voll emanzipiert? Frauen in Deutschland" gehören natürlich zu Meet the Germans dazu.

