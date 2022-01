Global 3000

Meerwasserentsalzung: Die Lösung gegen wachsende Wasserknappheit?

Mit der zunehmenden Weltbevölkerung wächst der Bedarf an Trinkwasser. Doch schon heute leben Millionen Menschen in Regionen, in denen Wasser knapp ist. Abhilfe könnte die Entsalzung von Meerwasser schaffen, denn das gibt es ausreichend.