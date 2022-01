Meerwasserentsalzung: Die Lösung gegen wachsende Wasserknappheit?

Mit der wachsenden Weltbevölkerung wächst der Bedarf an Trinkwasser. Doch schon heute leben Millionen Menschen in Regionen, in denen Wasser knapp ist. Abhilfe könnte die Entsalzung von Meerwasser schaffen, denn das gibt es ausreichend. Doch Entsalzung kostet viel Energie und ist deswegen teuer. Wie könnte man das nachhaltiger und vor allem billiger machen?

Libanon: Im Krisenstaat sollen wieder Zedern wachsen

Von den einstigen Zedernwäldern, für die der Libanon berühmt war, ist kaum noch etwas übrig. Waldbrände und unkontrollierte Abholzung haben sie zerstört. Für Naturschutz gibt es in dem Krisenstaat weder Zeit noch Geld. „Trees for Lebanon“ will das ändern. In dem Projekt arbeiten geflüchtete Frauen aus Syrien und Libanesinnen zusammen. Sie können damit ihre Familien ernähren und lassen hoffentlich die Zedernwälder bald wieder wachsen.

Tansania: Bodenschutz durch Aufforstung

Anhaltende Trockenheit verwandelt immer mehr wertvolle Agrarflächen in Tansania in Steppe. Die Sonne macht die Böden hart und sie können nicht mehr bepflanzt werden. Mit einem einfachen Verfahren will ein Projekt Abhilfe schaffen. „Justdiggit“ pflanzt Bäume auf großen Flächen in kleine Gruben. Darin kann sich Feuchtigkeit sammeln. Die Bäume wachsen besser und in deren Schatten entsteht dann wieder fruchtbares Grünland.

Armenien: Schöner wohnen mit Schildkröte

Wir sind zu Besuch bei Ani Manuk. Sie ist vor vielen Jahren aus dem Irak nach Armenien geflohen. Ani Manuk zeigt uns ihr Wohnzimmer, im dem sie Gästen Tee serviert und Schildkröte Godzilla ihre Runden dreht.

