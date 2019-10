Medizin-Nobelpreis für drei Zellforscher

Nobelpreis für Medizin: Erkenntnisse, die helfen und heilen

1956: Vortasten bis zum Herzen

Der Deutsche Werner Forßmann erhielt gemeinsam mit zwei Kollegen den Nobelpreis für die Entwicklung des Herzkatheters. Forßmann führte an sich selbst die erste Herzkatheterisierung durch. Dabei wird ein Kunststoffschlauch an Ellenbeuge, Hand oder Leiste in die Ader eingeführt und bis zum Herz vorgeschoben. So untersuchen Ärzte heute das Herz und führen Operationen durch.