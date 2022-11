Top-Thema - Archive

Medikamentenmangel – ein weltweites Problem

In vielen Ländern fehlen Arzneimittel, mit denen gefährliche Krankheiten behandelt werden. In Deutschland können Patienten Alternativpräparate erhalten – in anderen Ländern ist das nicht so einfach möglich.

Manche Menschen bekommen im Moment nicht die Medikamente, die sie möchten.

