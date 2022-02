Medientraining II - Fortgeschrittene

Wer häufiger mit Medien zu tun hat, muss sich früher oder später mit unangenehmen und kritischen Fragen von Journalist*innen auseinandersetzen. Stets offen, ruhig und fair bleiben – diese Grundregeln gelten auch in schwierigen Situationen. Darüber hinaus helfen gezielte Strategien dabei, die eigene Position zu vertreten, ohne die Sympathie der Zuschauer oder Zuhörer zu verlieren.



Das Medientraining für Fortgeschrittene baut auf unserem Medientraining I - Basistraining auf. Hier lernen Sie, wie Sie auch unter schwierigen Umständen souverän und glaubwürdig bleiben, heikles Terrain umschiffen und Fallen erkennen – online und offline. Erfahrene Journalist*innen interviewen Sie unter Realbedingungen im Fernseh- und Hörfunkstudio sowie per Telefon, um Sie optimal auf jede Situation vorzubereiten. Mithilfe von Video- und Audioanalyse arbeiten wir gezielt an Ihren Stärken und Schwächen, damit Sie Ihre Botschaften noch besser vermitteln können.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• zielgruppengerecht in unterschiedlichen Medienkanälen kommunizieren

• verschiedene journalistische Frageformen erkennen und adäquat reagieren

• mit kritischen und unangenehmen Fragen umgehen

• das passende Statement für jede Situation finden

• Fallstricke der Kommunikation in Sozialen Medien erkennen

• die eigene Botschaft und Haltung reflektieren

• Stimmführung und Körpersprache gezielt einsetzen

• Krisensituationen meistern.



Online-Anmeldung

Termin

03.02.2022 (Anmeldeschluss 20.01.2022)

Ort

DW Akademie, Bonn

Preis

690 Euro / Person

Teilnehmerzahl

max. 5

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Auf Wunsch kann das Training als E-Learning-Format in individuellen Coaching-Sitzungen vor- oder nachbereitet werden.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse, als Gruppentraining oder Einzelcoaching.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

