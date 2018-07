Medien: Joachim Löw bleibt Bundestrainer

Joachim Löw habe sich entschlossen, seinen Vertrag zu erfüllen, meldete die Zeitung "Sport Bild" am Dienstagvormittag exklusiv. Er fühle sich an seine Zusage gebunden. Bereits bei seiner Vertragsverlängerung unmittelbar vor der Weltmeisterschaft habe der Bundestrainer der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) versichert, dass er in jedem Fall weitermache, unabhängig vom Turnierausgang.

Der Verband um seinen Präsidenten Reinhard Grindel hatte nach den Niederlagen bei der WM gegen Mexiko und Südkorea und dem knappen Sieg gegen Schweden die Zusammenarbeit mit Löw nicht in Frage gestellt. Grindel hatte allerdings die Erwartung geäußert, dass Löw sich seinerseits schnell entscheiden solle. Außerdem erwartet der DFB von Löw und Team-Manager Oliver Bierhoff eine sportliche Analyse des Debakels in Russland.

"Es braucht klare Veränderungen"

Der Vertrag des 58-Jährigen Löw läuft noch bis zum Jahr 2022, bis zur nächsten WM in Katar. Bereits auf dem Rückflug aus Moskau hatten sich Grindel, Löw und Bierhoff beraten. "Es braucht tiefgreifende Maßnahmen, es braucht klare Veränderungen", erklärte Löw, der sich allerdings da noch Bedenkzeit ausbat. In Presseberichten war daraufhin spekuliert worden, dass Löw das Umfeld der Nationalmannschaft verändern und auch verstärkt auf die Nachwuchsarbeit Einfluss nehmen wolle. Inwieweit sich der Coach von bewährten Spielern wie etwa Thomas Müller oder Sami Khedira trennt, ist noch unklar.

Zerknirscht bei der Rückkehr nach Deutschland: Joachim Löw, ausnahmsweise kein Siegestrainer

Löw hatte das Amt nach dem "Sommermärchen 2006" bei der Heim-WM von Teamchef Jürgen Klinsmann übernommen. Bei allen großen Turnieren führte er die DFB-Auswahl danach mindestens ins Halbfinale - bis zur WM in Russland. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien. Im vergangenen Jahr führte er eine bessere B-Elf zum Confed-Cup-Sieg. Bei der aktuellen WM in Russland zählte der Titelverteidiger zum Kreis der Favoriten, wurde dieser Rolle aber zu keinem Zeitpunkt gerecht. Der Trainer gab zerknirscht zu Protokoll: "Wir haben es nicht verdient, dass wir erneut Weltmeister werden oder weiterkommen." Am 6. September findet in München im Rahmen der neuen Nations League das nächste Länderspiel statt. Der Gegner heißt Frankreich.

ml/jw (dpa, SID)