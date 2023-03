Medien: FC Bayern entlässt Trainer Julian Nagelsmann

Der FC Bayern trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Julian Nagelsmann. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung steht auch schon der Nachfolger des 35-Jährigen fest: Thomas Tuchel. Der 49 Jahre alte frühere Trainer von Borussia Dortmund, der seit seiner Entlassung beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea im September 2022 vertragslos ist, könnte die Bayern schon am Montag erstmals trainieren und auf den Bundesliga-Klassiker gegen die Dortmunder nach der Länderspielpause vorbereiten, berichtet die Zeitung.

Das 1:2 gegen Bayer 04 Leverkusen und das damit verbundene Abrutschen auf den zweiten Tabellenplatz am vergangenen Sonntag war womöglich ein Rückschlag zu viel für Nagelsmann. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuerst berichtet, dass die Münchner eine Entlassung in Erwägung zögen. Kurz darauf meldete die "Bild"-Zeitung, dass die Trennung bereits vollzogen sei. Eine offizielle Bestätigung wird für diesen Freitag erwartet - nach einem Termin der Bayern-Verantwortlichen mit Nagelsmann, bei dem der Trainer angeblich erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werden soll.

"Nur" ein Meistertitel

Nagelsmann hatte seine Arbeit bei den Münchenern im Juli 2021 als Nachfolger des aktuellen Bundestrainers Hansi Flick aufgenommen und einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. In seiner ersten Saison als Bayern-Coach hatte er das Team zum zehnten Meistertitel in Folge geführt. Dennoch stand Nagelsmann in der Kritik, weil die Bayern im DFB-Pokal früh an Borussia Mönchengladbach gescheitert waren und in der Champions League im Viertelfinale gegen den spanischen Außenseiter FC Villarreal den Kürzeren gezogen hatten.

In der laufenden Spielzeit wollte es Nagelsmann dann allen beweisen. In der Champions League spielen die Bayern im Viertelfinale gegen Manchester City, im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Noch vor der WM-Pause hatte alles nach einer "normalen" Bundesliga-Saison ausgesehen: Die Bayern standen an der Spitze, Dortmund mit neun Punkten Rückstand sogar nur auf Platz sechs. Rund drei Monate später haben die Schwarz-Gelben die Münchener überholt.

sn/mb (dpa, sid)