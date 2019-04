Medien: 1. FC Köln trennt sich von Trainer Markus Anfang

Trainer Markus Anfang steht beim Zweitligisten 1. FC Köln trotz der noch immer souveränen Tabellenführung angeblich unmittelbar vor dem Aus. Nach übereinstimmenden Medienberichten war die Entlassung Anfangs am Samstagmorgen bereits beschlossene Sache. Das ursprünglich für den Vormittag angesetzte Training der Mannschaft wurde abgesagt. Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt hatte.

Am Freitag hatte der 1. FC Köln überraschend sein Heimspiel gegen Darmstadt 98 mit 1:2 (0:1) verloren. Erstmals waren auf den Rängen "Anfang raus"-Rufe zu hören. Sportchef Armin Veh verweigerte nach dem Spiel eine Aussage zur Zukunft des Trainers. Er müsse die Eindrücke "sacken lassen, ich sage etwas, wenn ich etwas zu sagen habe", so Veh. Es war die zweite Niederlage der Kölner in Serie und die bereits achte der Saison. Sollte der Hamburger SV am Sonntag beim 1. FC Union Berlin gewinnen, würde der Vorsprung des FC auf den Tabellenzweiten drei Spieltage vor Saisonschluss auf drei Punkte zusammenschmilzen. Der Dritte SC Paderborn hat einen Rückstand von acht Punkten auf die Kölner, spielt aber ebenfalls erst am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim.

sn/sw (dpa, sid, WDR)