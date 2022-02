Media Freedom Talks: Journalismus in Afghanistan

Sechs Monate nach dem Fall von Kabul ist die Situation für Medienschaffende in Afghanistan dramatisch. Seit der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 haben sich die Arbeitsbedingungen im ganzen Land deutlich verschlechtert – prekär waren sie schon zuvor. Laut einer aktuellen Erhebung von Reporter ohne Grenzen mussten mehr als 200 Medien in den vergangenen zwölf Monaten ihre Arbeit einstellen, weit über 6.000 Medienschaffende haben ihren Job verloren.

Was genau hat sich verändert, wie schränken die Taliban die Berichterstattung der Medien ein? Was bedeutet das für die Möglichkeiten der Bevölkerung, sich unabhängig zu informieren? Welche Perspektiven haben afghanische Medienschaffende im Exil?

Diese und weitere Fragen wollen die DW Akademie und die Organisation Reporter ohne Grenzen in einer digitalen Podiumsdiskussion zur Lage der Medienfreiheit in Afghanistan erörtern.

Journalism in Afghanistan six months after the fall of Kabul

Wann: 15. Februar 2022, 17.00 bis 18.30 Uhr

Wo: online per Zoom (Einwahldaten nach Anmeldung)

Es diskutieren:

Shallah Shaiq, Journalistin, Gründerin und ehemalige Chefredakteurin des Frauenradios Nargis FM und Gründerin von Hila, einer Wohlfahrtsorganisation für afghanische Frauen

Ahmad Wahid Payman, mehrfach ausgezeichneter Journalist, ehemaliger Chefredakteur von Hasht-e-Subh, eine der bekanntesten Tageszeitungen in Afghanistan

Ali Akbar Rostami, mehrfach ausgezeichneter Investigativreporter der Tageszeitung Hasht-e-Subh, Trainer eines USAID-Programms zur Ausbildung junger Investigativjournalistinnen und -journalisten

Hazrat Bahar, Medienwissenschaftler, Shaikh Zayed Universität, Afghanistan, und Universität Shanghai

DW-Journalistin Waslat Hasrat-Nazimi moderiert die digitale Diskussionsrunde der Media Freedom Talks zu Afghanistan.

Moderiert wird die Veranstaltung von Waslat Hasrat-Nazimi. Sie ist deutsch-afghanische Journalistin, Moderatorin und Leiterin der Dari-/Paschtu-Redaktion der DW. Seit elf Jahren berichtet sie sowohl über als auch aus Afghanistan.

Die Veranstaltung findet auf Englisch und Dari statt.

Über die Panelistinnen und Panelisten

Shallah Shaiq ist Journalistin und Mitglied im Vorstand der Nachrichtenagentur Shaiq News Network. Außerdem ist Shallah Shaiq Gründerin und ehemalige Chefredakteurin von Nargis FM Radio, das sich vor allem an ein weibliches Publikum richtet. 2010 gründete sie eine Wohlfahrtsorganisation namens HILA, welche die Chancen afghanischer Frauen auf höhere Bildung verbessern will. Sie lebt zurzeit in den USA.

Ahmad Wahid Payman ist ein mehrfach ausgezeichneter Journalist und ehemaliger Chefredakteur von Hasht-e-Subh, eine der bekanntesten Tageszeitungen in Afghanistan. Er hat in vielen seiner Artikel die Taliban kritisiert und lebt derzeit in Deutschland.

Ali Akbar Rostami ist ein mehrfach ausgezeichneter Investigativreporter der Tageszeitung Hasht-e-Subh und für ein USAID-Programm in der Ausbildung junger Investigativjournalistinnen und -journalisten tätig. Die Schwerpunkte seiner investigativen Arbeit liegen auf Korruptionsbekämpfung und internationalem Drogenhandel. Zurzeit lebt er in Deutschland.

Hazrat Bahar ist Dozent an einer Journalistenschule der Shaikh Zayed Universität in Afghanistan und Doktorand an der Fakultät für Journalismus und Kommunikation der Universität Shanghai. Er untersucht die Auswirkungen Sozialer Medien auf die Entwicklung der öffentlichen Politik und die Entscheidungsfindung in Afghanistan. Im Moment lebt er in Deutschland.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Media Freedom Talks – Zukunftsgespräche zur Medienentwicklung“ der DW Akademie in Zusammenarbeit mit wechselnden Kooperationspartnern. Mit Projekten der Medienentwicklung ist die DW Akademie weltweit im Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit, unterstützt unabhängigen Journalismus und setzt sich für die Teilhabe von Minderheiten, jungen Menschen und Frauen ein.