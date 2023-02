Made in Germany

MCI-Seecontainer - Kein Verkauf an China

Das Unternehmen MCI in Dänemark ist der größte Hersteller von Seecontainern in Europa. Auf Druck der USA und Deutschlands wurde der Verkauf von MCI an eine Firma aus China verhindert, um den Einfluss Chinas auf wichtige Unternehmen zu begrenzen.