Briefe einer Jüdin an die ermordeten Großeltern

Seit zwei Jahren lebt die Londonerin Maya Lasker-Wallfisch in Deutschland, der Heimat ihrer Mutter Anita. Wenn sie in Berlin die Straße entlang gehe, spüre sie manchmal die Blicke der Passanten auf sich gerichtet, sagte sie: Denn sie trägt eine Kette mit einem Davidstern um den Hals.

"In London käme ich nie auf den Gedanken, meinen Anhänger zu verstecken", bekannte sie gegenüber der DW. Manchmal macht sie diese Aufmerksamkeit nervös. Im Februar dieses Jahres sogar so nervös, dass sie dachte: "Oh Gott, dieses Land ist voller Nazis."

Antisemitismus: Warum er sich so hartnäckig hält

Kurzerhand kaufte Lasker-Wallfisch sich ein Haus in der alten Heimat England - mitten auf dem Land in der Grafschaft East Sussex, in einem 4000-Seelen-Dorf namens Rye. "Das verkaufe ich gerade wieder", erzählt sie lachend. "Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich dort war. Sie kann sich sogar vorstellen, von dem Erlös eine Eigentumswohnung in Berlin zu kaufen.

Maya Lasker-Wallfisch schreibt auch in ihrem zweiten Buch fiktive Briefe an die ermordeten Großeltern

Denn trotz aller Bedenken will sie in Deutschland leben: "In England habe ich mich immer wie eine Geflüchtete gefühlt", so beschreibt sie es gegenüber der DW. "Ein Leben in Deutschland war mein Geburtsrecht." Als Kind deutscher Großeltern hätte sie in diesem Land auf die Welt kommen sollen, nicht in England. Deswegen hat sie für ihr gerade erschienenes Buch den Titel gewählt: "Ich schreibe euch aus Berlin: Rückkehr in ein neues Zuhause".

Das Trauma des Holocaust wird weitergegeben

Erst spät erfuhr Maya Lasker-Wallfisch von dem Schicksal ihrer Familie. Mayas Mutter Anita Lasker-Wallfisch und ihre Tante Renate waren Holocaust-Überlebende, die 1946 nach Großbritannien emigrierten. Von der Vergangenheit wollten sie nichts mehr wissen: Anita war der Todesmaschinerie der Nazis als Cellistin von Ausschwitz entkommen, ihre Schwester Renate als Lagerbotin für die SS. Mayas Großeltern hingegen wurden ermordet.

Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Erst nach dem Tod des Vaters öffnete sich Anita Lasker-Wallfisch der Tochter und erzählte ihr von all dem Unvorstellbaren, das sie erlebt hatte. Erstmals realisierte Maya, warum sie lange Jahre lang psychisch instabil war: "Das ist das Echo des generationenübergreifenden Traumas, das mein ganzes Leben überschattet hat. Als Kinder verlassen wir uns darauf, dass unsere Eltern uns dabei helfen, die Welt zu verstehen, in uns und um uns herum. Bei mir blieb das aus."

Diese Zeilen sind in ihrem 2020 erschienenen Buch "Briefe nach Breslau: Meine Geschichte über drei Generationen" nachzulesen. Ein stabiles Leben schien Maya Lasker-Wallfisch nie möglich, bis sie sich ihrer Familiengeschichte zuwandte. Durch den Brief-Dialog mit ihren toten Großeltern konnte sie sich in ihrer jüdischen Familiengeschichte verankern und ihre eigene Identität finden.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Eine glückliche Familie (1931) "Liebe Großeltern, was für ein Glück ich doch habe. Es gibt ein umfangreiches, wunderbares Familienarchiv mit Aufnahmen von euch und eurem Leben in Breslau. Am liebsten würde ich in den Fotos versinken", schreibt Maya Lasker-Wallfisch zu Beginn ihres Buches "Briefe nach Breslau". Foto: Die Großeltern mit ihren Töchtern, (v.l.n.r.) Renate, Anita (Mayas Mutter) und Marianne beim Sonntagsausflug.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Das Drei-Mädel-Haus (1929) Die drei Schwestern wachsen gut behütet in einem bürgerlichen Elternhaus in Breslau auf. Die Eltern sind nicht sehr religiös, musische Bildung ist ihnen für ihre aufgeweckte Töchter wichtiger. Anita (Bildmitte), die Mutter von Maya Lasker-Wallfisch erzählte später, sie sei als Kind sehr ”unjüdisch” aufgewachsen.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Vater als Zentrum der Familie (1931) Anita (re) ist die jüngste der drei Töchter. Der Vater ist Rechtsanwalt, erfolgreich, und ein ehrenwertes Mitglied der Breslauer Gesellschaft. Die Mutter ist eine begabte Violinistin und gibt ihr musikalisches Talent an ihre Kinder weiter. Schon früh bekommt Anita Cello-Unterricht, es fällt ihr leicht zu lernen. 1938 wird sie in Berlin Schülerin des bekannten Cellisten Leo Rostal.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Bedrohte Existenz (1939) Das Familienleben der Laskers wird zunehmend von den Drangsalierungen der Juden in Breslau bedroht. Vater Alfons bekommt Berufsverbot, erste Verhaftungen finden statt. Marianne (li), die Älteste, kann 1939 als Begleitung eines jüdischen Kindertransportes nach England ausreisen. 1942 werden die Eltern deportiert und von den Nazis ermordet, Anita und Renate von der Gestapo verhaftet.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Nach der Befreiung 1945 Die Schwestern sehen sich in Auschwitz wieder - durch Zufall. Beide überleben die Todesfabrik der Nazis: Anita als Cellistin im Lagerorchester, Renate als Botin für die SS. Ende 1944 werden beide mit anderen Häftlingen ins KZ Bergen-Belsen gebracht und im April 1945 von britischen Truppen befreit. Sie bleiben die ersten Monate noch im Lager (vorne links: Anita).

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Nachkriegs-Leben in London Mit ihrem Cello-Spiel konnte Anita Lasker (li) ihr Leben und auch das ihrer Schwester Renate (re) retten. Nachdem sie 1946 nach England ausgewandert ist, macht sie die Musik zu ihrem Lebensinhalt und begründet das English Chambers Orchestra. Am Londoner College lernt sie ihren Mann Peter Wallfisch kennen, der auch aus Breslau stammt - Mayas Vater. Hier die drei Schwestern in London.

Holocaust: "Briefe nach Breslau" - eine Familiengeschichte Drei Generationen Lasker-Wallfisch 1994 reist Anita Lasker-Wallfisch (re: Enkel Simon) zum ersten Mal wieder nach Deutschland, eingeladen als Holocaust-Überlebende. In ihrer Familie hatte sie nie über ihre Erlebnisse in Auschwitz gesprochen. Tochter Maya (li) wuchs mit bedrückenden Schweigen auf. Erst mit ihrem Buch ”Briefe nach Breslau” (2020), das sie den Großeltern gewidmet hat, konnte sie sich das von der Seele schreiben. Autorin/Autor: Heike Mund



Deutschland: 'beeindruckend und angsteinflößend'

Heute ist Maya Lasker-Wallfisch eine international anerkannte Trauma-Expertin. Auf den Spuren ihrer Familie sucht sie in Deutschland heimisch zu werden. "Ich kam als eine, die einen Faden aufnehmen wollte, an den abgerissenen Faden des Ungelebten anknüpfen", steht in ihrem gerade erschienenen zweiten Buch "Ich schreibe euch aus Berlin". Darin verfasst Lasker-Wallfisch weitere Briefe an die Großeltern, die sie nie kennenlernen durfte. Sie gräbt noch tiefer in der Familiengeschichte, schreibt über das Leben ihrer Mutter Anita, ihre Tante Renate - und über das Leben einer Jüdin im heutigen Berlin.

Im Bundestag hielt Anita Lasker-Wallfisch 2018 eine Holocaust-Gedenkrede. Für Tochter Maya war das ein bewegender Moment

Ihr Bericht darüber ist so beeindruckend wie angsteinflößend - zwei Wörter, die sie auch auf Deutschland anwendet. Beeindruckend, wie sie versucht, ihren Platz als Jüdin in Berlin zu finden, zwischen dem jüdischen Friedhof Weißensee und der Synagoge in der Pestalozzi-Straße.

Angsteinflößend, wie viel Antisemitismus ihr begegnet, Tag für Tag. Und immer wieder die Erinnerungen an Auschwitz, wo ihre Mutter und ihre Tante inhaftiert waren.

Der Horror von Auschwitz

"Beide Schwestern trugen ihre Geheimnisse aus der fürchterlichen Zeit in Auschwitz und Bergen-Belsen mit sich", schreibt Maya Lasker-Wallfisch. "Da ist die Geschichte von dem Stück Schokolade, das Renate in Auschwitz von jemandem bekam und mit ihrer Schwester teilen wollte, und dann schaffte sie es nicht und aß es allein, weil sie so hungerte."

Und: "Die Geschichte von dem Kind, das Renate in Auschwitz von einer Mutter auf dem Weg in den Tod übergeben wurde, um das sie sich kümmerte, solange sie konnte, bevor es starb. Diesen Horror muss man sich vorstellen."

Seine Auswirkungen auf das Leben der Kinder und Kindeskinder zu verstehen, dazu leistet Maya Lakser-Wallfischs Buch einen wichtigen Beitrag. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter, die sich erst nach Jahrzehnten des Schweigens entschlossen hatte, der Welt von ihren Erlebnissen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu berichten. "Meine Mutter hat den Staffelstab an mich weitergegeben", sagt Maya Lasker-Wallfisch der DW. "Jetzt ist es an mir."

​​​​ Maya Lasker Wallfisch: "Ich schreibe euch aus Berlin. Rückkehr in ein neues Zuhause", Insel Verlag 2022.