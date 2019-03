May bietet ihren Rücktritt an

Die britische Premierministerin hat ihren Rücktritt angeboten - falls das Parlament ihr Abkommen mit Brüssel im dritten Anlauf doch noch absegnet. "Ich bin darauf vorbereitet, diesen Posten früher zu verlassen als beabsichtigt, um das Richtige für unser Land und für unsere Partei zu tun", sagte May. Es gebe den Wunsch nach einem "neuen Ansatz, einer neuen Führung". Sie werde dem nicht entgegenstehen. "Aber wir müssen das Abkommen durchbringen und den Brexit abschließen."

May sagte, sie sei bereit, vor der "nächsten Phase" der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit der EU aufzugeben. Einen konkreten Zeitplan für ihren Rückzug nannte sie nicht. Eine Reporterin der BBC berichtete, May wolle noch am G20-Gipfel in Japan Ende Juni teilnehmen. Ihr Nachfolger würde Mitte Juli die Geschäfte aufnehmen.

Parlament und Regierung stehen seit Wochen im Patt zueinander, weil das Parlament die erforderliche Zustimmung zum Abkommen der Regierung mit Brüssel über die Modalitäten des EU-Ausstiegs zwei Mal mit großer Mehrheit abgelehnt hatte. Theresa May war zuletzt immer stärker in die Defensive geraten. Mit diesem Schachzug könnte der Austrittsvertrag zwischen London und Brüssel, den das britische Parlament abgelehnt hatte, doch noch zur Geltung kommen. Mehrere Abgeordnete, darunter Ex-Außenminister Boris Johnson, haben angekündigt, sie könnten sich vorstellen, bei einer erneuten Abstimmung mit Ja zu stimmen, falls Theresa May danach ihren Posten räume. Die unionistisch-irische DUP, die Mays Minderheitsregierung unterstützt, erklärte jedoch, sie wolle bei ihrem Nein zum Vertrag bleiben. Ob Parlamentschef John Bercow den Vertrag jedoch überhaupt ein drittes Mal zur Abstimmung zulässt, ist nicht ausgemacht: Er hatte vergangene Woche mit einer 415 Jahre alten Regel argumentiert, dass er eine erneute Abstimmung nur zulasse, wenn der Wortlaut des Abkommens verändert werde.

Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon

Kritik aus Schottland

Scharfe Kritik an Mays Rückzugsangebot äußerte die Schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon: "Wenn der Brexit am Ende auf der Basis eines Deals durchgesetzt wird, den niemand unterstützt - ein Deal, der so schlimm ist, dass die Premierministerin sogar ihren Rücktritt versprechen muss, um ihn durchzubringen - wird das ein ohnehin schon schlechtes Projekt noch verschlimmern." Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) lehnt den EU-Austritt generell ab. Die Chefin der Regionalregierung hatte während des Brexit-Tauziehens wiederholt mit einem erneuten schottischen Unabhängigkeitsreferendum gedroht.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sagte, an ihrem Angebot sei erkennbar, dass bei ihren Brexit-Verhandlungen "Partei-Management im Mittelpunkt stand anstelle von Prinzipien oder dem öffentlichen Interesse".

Testabstimmungen im Unterhaus

An diesem Abend halten die Abgeordneten des britischen Unterhauses Testabstimmungen ab, um die Position des Hauses zum Brexit neu auszuloten. Insgesamt acht Anträge stehen zur Abstimmung, sie reichen von einem harten Brexit ohne Deal bis zum Widerruf des Austritts. Auch ein weicher, "norwegischer" Brexit, bei dem das Vereinigte Königreich im europäischen Binnenmarkt verbleibt, wurde unter den Abgeordneten häufig diskutiert. Der Abstimmungsprozess hat bereits begonnen, mit einem Ergebnis wird zwischen 22 und 23 Uhr deutscher Zeit gerechnet.

