Maximale Terrorwarnstufe nach Anschlag in Brüssel

In Belgiens Hauptstadt fallen Schüsse, der Täter ist flüchtig. Brüssel ist in höchster Alarmbereitschaft. Ein Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft 2024 wird abgebrochen.

Nach einer Schießerei mit zwei Todesopfern haben die belgischen Behörden die Terrorwarnstufe für Brüssel auf die höchste Stufe gesetzt. Ministerpräsident Alexander De Croo rief die Einwohner der Hauptstadt zur Wachsamkeit auf. Auf der Plattform X berichtete er, es seien schwedische Staatsbürger getötet worden. Er habe Schwedens Premier sein aufrichtiges Beileid ausgedrückt: "Als enge Partner ist der Kampf gegen den Terrorismus ein gemeinsamer Kampf", ergänzte De Croo auf dem früher Twitter genannten Online-Dienst.

Laut Nachrichtenagentur Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Brüsseler Innenstadt von einem Motorroller abgestiegen und hatte auf offener Straße mit einer automatischen Waffe etliche Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben.

Islamistischer Hintergrund?

Die Ermittlungen wurden an die für Terrorismus zuständige Bundesstaatsanwaltschaft übergeben. Aus Ermittlerkreisen hieß es, in sozialen Medien kursiere ein Bekennervideo, auf dem ein Mann auf Arabisch spreche. Der Täter werde noch gesucht, erklärte Innenministerin Annelies Verlinden am Montagabend.

Spurensicherung durch die Polizei Bild: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf X: "Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer des tödlichen Anschlags im Zentrum von Brüssel."

Fußballspiel abgebrochen

Bei den beiden Getöteten soll es sich um Fußballfans handeln. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde in der Halbzeitpause beim Spielstand 1:1 abgebrochen. Der Tatort liegt etwa fünf Kilometer vom Stadion entfernt.

"Beide Mannschaften, die belgische und die schwedische, haben gemeinsam mit der UEFA die Entscheidung getroffen, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Was passiert ist, ist sehr ernst. Es ist schrecklich zu hören, dass zwei unserer Fans gestorben sind", sagte der schwedische Verbandspräsident Fredrik Reinfeldt.

Traurige Fußballfans Bild: John Thys/AFP/Getty Images

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte derweil an, die Grenzkontrollen zum Nachbarland Belgien verschärfen zu wollen. Erst am Freitag war an einer Schule in Nordfrankreich ein Lehrer von einem radikalisierten ehemaligen Schüler getötet worden.

wa/fw (rtr, dpa, afp)