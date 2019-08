Max Verstappen startet zum ersten Mal von ganz vorne

Hinter Hockenheim-Sieger Verstappen startet am Sonntag (15:10/RTL und Sky) der Finne Valtteri Bottas im Mercedes. Bottas-Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton eröffnet die zweite Startreihe auf dem dritten Platz.

Vettel nur Fünfter

Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari als Fünfter nur in die dritte Reihe, und muss dazu noch einen Platz hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc ins Rennen gehen. Renault-Pilot Nico Hülkenberg stellte seinen Renault auf Startplatz elf und verpasste damit den letzten Abschnitt des Qualifyings (Q3) nur um einen Rang. Sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo scheiterte überraschend bereits im Q1 und startet nur von Platz 18.

Verstappen überglücklich

"Unglaublich, die Pole hat mir noch gefehlt. Das Auto hat sich gut angefühlt, vielen Dank an das Team. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, aber das Rennen ist noch zu fahren, das ist das Wichtigste", sagte Verstappen nach seinem tollen Qualifying. Weltmeister Hamilton gab am Mikrofon direkt eine Kampfansage für den Rennstart am Sonntag ab: "Ich bin immer für einen Kampf zu haben. Es ist morgen ein langer Weg bis Kurve 1. Ich hoffe, die Leute kriegen was zu sehen für ihr Geld."

Vettel verwies im Interview mit RTL auf Setup-Nachteile am Ferrari: "Ich war im dritten Sektor nicht schnell genug, wir haben zu wenig Grip, zu wenig Downforce im Vergleich zu den anderen. Was die reine Pace angeht, sind wir hinter Red Bull und Mercedes. Morgen wird viel über die Reifen gehen, lassen wir uns überraschen."

dvo/cw (sid)