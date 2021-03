Max Verstappen startet in Bahrain von der Pole Position

Der Start in Bahrain erfolgt um 17 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle während des Rennens immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie der Saisonauftakt der Formel 1 gelaufen ist.

---------

Qualifying:

Max Verstappen hat sich im Qualifikationstraining zum Großen Preis von Bahrain, dem Auftaktrennen der diesjährigen Formel-1-Saison, durchgesetzt. Der Red-Bull-Pilot gewann vor Lewis Hamilton im Mercedes und dessen Team-Kollegen Valtteri Bottas. Wie locker er momentan drauf ist, bewies Verstappen direkt nach dem Qualifying. Als im Interviewer und Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard ein paar Fragen stellen wollte, überraschte ihn Verstappen mit einer Torte zu dessen 50. Geburtstag. Allerdings ließ er Coulthard nur kurz daran schnuppern, bevor er sie ihm mit einer schnellen Bewegung ins Gesicht drückte und lachend davonlief.

Eine gute Figur - wenn auch im unterlegenen Auto - machte Formel-1-Debütant Mick Schumacher. Der 22-Jährige fuhr im Haas auf Rang 19 und besiegte im internen Duell seinen Teamkollegen Nikita Masepin, ebenfalls ein Neuling in der Königsklasse. Beide Haas profitierten anschließend von einer Strafe gegen Sebastian Vettel, der im ersten Qualifying für Aston Martin ein Fiasko erlebte. Er belegte zunächst nur einen enttäuschenden 18. Rang. Schuld daran war auch Masepin, der sich kurz vor Ende des ersten Qualifikationsdurchgangs einen Dreher geleistet und das gesamte Feld aufgehalten hatte. Vettel schaffte daraufhin keine schnellere Runde mehr.

Zu allem Überfluss wurde der deutsche Vierfach-Weltmeister aber von den Rennkommissaren wegen Missachtens doppelt geschwenkter gelber Flaggen sanktioniert mit drei Punkten Abzug und und an das Ende des Startfeldes versetzt. Vettel geht also als 20. ins Rennen, die beiden Haas starten von den Startplätzen 18 und 19.

Stimmen vor dem Rennen:

Max Verstappen (Red Bull): "Das Auto hat sich schon das ganze Wochenende gut angefüllt. Es ist ein Genuss, es zu fahren. Wir müssen schauen, dass wir einen guten, sauberen Start und eine gute erste Runde haben."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Ich habe alles gegeben, was in mir und dem Auto steckte, aber das hat heute nicht gereicht."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, aber wir machen mit jedem Lauf Fortschritte. Die Lernkurve ist noch steil. Wir sind schneller als Platz 18."

Mick Schumacher (Haas): "Im Endeffekt bin ich recht happy mit dem Resultat. Wir wussten, dass nicht viel nach vorne geht. Dennoch waren wir recht nah dran."

Die Strecke:

Der Bahrain International Circuit ist ein schneller Kurs mit einer Länge auf 5,412 Kilometern. Die Strecke begünstigt das Überholen, vor allem auf der einen Kilometer langen Start-Ziel-Geraden ist einiges möglich. Der kurvige Teil der Strecke enthält knifflige Passagen, tückisch ist in Bahrain aber vor allem die Lage in der Wüste: Auch wenn weniger Wind herrscht, gelangt trotzdem immer Sand auf die Strecke und in die Luftfilter der Boliden. Seit 2014 ist der Grand Prix in Bahrain ein Nachtrennen unter Flutlicht. Die Fahrer müssen daher den Transfer schaffen zwischen den heißen Bedingungen mit flimmernder Luft über dem Asphalt bei den Trainingssessions am Tag und dem Rennen bei Dunkelheit.