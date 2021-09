Max Verstappen sichert sich die Pole Position in Zandvoort

Der Große Preis der Niederlande startet am Sonntag um 15 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und Sie können hier anschließend auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.

Das Qualifying

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in sein Formel-1-Heimrennen in Zandvoort. Der Niederländer distanzierte im Qualifying zum 13. Saisonlauf (Sonntag, 15 Uhr) die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (England) und Valtteri Bottas (Finnland). Sebastian Vettel kam im Aston Martin nicht über Rang 17 hinaus, Haas-Pilot Mick Schumacher startet von Platz 19.

Verstappen startet damit zum zehnten Mal in seiner Formel-1-Karriere von ganz vorn. Vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag (15 Uhr) hat der 23-Jährige in der Gesamtwertung nur drei Punkte Rückstand auf Hamilton. Sebastian Vettel als 17. und Mick Schumacher als 19. waren bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Vettel war bei seinem letzten Versuch im ersten Abschnitt von den beiden Haas-Piloten Schumacher und Nikita Masepin (Russland) aufgehalten worden.

Stimmen vor dem Rennen

Max Verstappen (Red Bull): "Es ist ein tolles Gefühl, hier die Pole Position zu holen. Das Publikum ist unglaublich, das Auto ist wirklich schön zu fahren und auch die Strecke ist wirklich cool. Es ist die beste Ausgangsposition, denn das Überholen wird schwierig sein. Der heutige Tag war gut, also hoffe ich, dass wir es morgen zu Ende bringen können."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Erst einmal ein großes Dankeschön an die niederländischen Fans. Es ist wirklich unglaublich hier. Max hat eine unglaubliche Runde hingelegt. Ich war knapp dran. Er hat diese Pole verdient. Es wird schwierig am Sonntag, man kann nicht gut überholen. Es wird ein hartes Rennen."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Wir waren irgendwie nicht schnell genug. Man kann nicht wirklich überholen hier. Wir probieren morgen was aus und schauen, wo wir dann stehen."

Die Strecke

Nach 36 Jahren Pause gastiert die Formel 1 wieder in Zandvoort. Allerdings auf einem veränderten Parcours. Der Dünenkurs ist 4,259 Kilometer lang und hat spektakuläre Steilkurven. Insgesamt 30 Mal gastierte die Königsklasse in dem holländischen Seebad. Dann machten die Bewohne einem der wohl populärsten Grand Prix im Renn-Kalender ein Ende. Sie beschwerten sich über zu viel Lärm. 1988 wurde die Strecke dann umgebaut. Und damit sind nun auch wieder Rennen möglich. Neues Prunkstück sind zwei Steilkurven. Die Hugenholtz-Haarnadel ist um 19 Grad überhöht, die Zielkurve um 18 Grad. Das ist doppelt so viel wie die Steilkurven in Indianapolis. Die Zielgerade ist nur 685 Meter lang. Die Tarzan-Kurve am Ende ist wohl der einzige Platz, an dem man ein Überholmanöver erwarten kann. Mit 210 Metern ist es die kürzeste Boxengasse im Renn-Kalender. Beim Tempo von 60 km/h braucht man 12,6 Sekunden für eine Durchfahrt.