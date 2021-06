Max Verstappen gewinnt in Frankreich

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen und damit seine Führung in der Formel-1-WM ausgebaut. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Le Castellet vor Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes durch, sein Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) holte Rang drei. Im Klassement liegt Verstappen nun zwölf Punkte vor Hamilton, den er erst in der vorletzten Runde überholte.

Sebastian Vettel wurde Neunter und holte nach schwierigem Saisonstart im Aston Martin immerhin das dritte Punkteresultat in Folge. Haas-Pilot Mick Schumacher wurde Vorletzter.

Für Verstappen war es der dritte Sieg im siebten Saisonrennen und der 13. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere.

jst/sw (dpa/sid)