Max Verstappen beim Start vor Lewis Hamilton

Qualifying:

Max Verstappen hat sich mit einer famosen Runde für die Krönung im WM-Duell mit Titelverteidiger Lewis Hamilton in Position gebracht. Der 24 Jahre alte Niederländer überraschte am Samstag viele auf dem Yas Marina Circuit, als er dem bis dahin dominierenden Hamilton keine Chance ließ und mit über drei Zehntelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz verwies.

Das haben sich die Fans für das Finale einer denkwürdigen Saison mit einem knallharten Zweikampf gewünscht. Die beiden mit Abstand besten Piloten nebeneinander, wenn in der Dämmerung von Abu Dhabi die roten Ampeln ausgehen. Dass Lewis Hamilton am Sonntag beim Start direkt attackieren wird und kann, scheint eher zweifelhaft. Zumal ein Crash der beiden und ein vorzeitiges Aus Verstappen zum Weltmeister machen würde.

Hinter dem Duo, das diese WM bereits so geprägt hat, raste Lando Norris im McLaren auf den dritten Platz, Vierter wurde Verstappens Red-Bull-Geleitschutz Sergio Perez. Hamilton potenzieller

Renn-Bodyguard enttäuschte. Valtteri Bottas kam in seinem letzten Qualifying im Mercedes mit fast einer Sekunde Rückstand auf Verstappen nur auf den sechsten Platz.

Die Ausgangslage:

Punktgleich mit Titelverteidiger Lewis Hamilton geht der Niederländer Max Verstappen ins Saisonfinale der Formel in Abu Dhabi. Beide Kontrahenten haben 369,5 Zähler auf dem Konto, die Rechnung vor dem letzten Rennen der Saison auf dem Yas Marina Circuit ist daher denkbar einfach: Derjenige der beiden, der am Ende weiter vorne landet, ist Weltmeister. Das im Sport oft beschworene "Momentum" lag vor dem Qualifying beim Briten Hamilton, der mit seinen drei Siegen in Katar, Brasilien und Saudi-Arabien viel Boden gutgemacht hat.

Allerdings - und da wird es doch wieder kompliziert - sollten beide Fahrer ausfallen, läge der Vorteil beim Niederländer und er würde den WM-Pokal bekommen. Er hat neun Saisonrennen gewonnen, Hamilton dagegen nur acht. Ein Unfall mit Hamilton, der das Rennen für beide beendet, würde vordergründig also Verstappen nützen.

Durch absichtlichen Unfall zum WM-Titel

In der Vergangenheit wurden mehrere WM-Duelle auf diese Weise entscheiden: 1989 verhinderte Alain Prost beim Rennen in Suzuka auf Kosten eines Unfalls ein Überholmanöver seines McLaren-Teamkollegen Ayrton Senna und wurde dadurch Weltmeister. Ein Jahr später revanchierte sich Senna an gleicher Stelle. 1994 in Adelaide "crashte" sich Michael Schumacher gegen Damon Hill zu seinem ersten Weltmeistertitel. Drei Jahre später in Jerez beendete Schumacher die Fahrt seines Titelkonkurrenten Jacques Villeneuve mit einem Rammstoß. Allerdings wurde "Schumi" für diese Aktion anschließend hart bestraft. Er verlor alle seine WM-Punkte der gesamten Saison. Villeneuve gewann den bislang letzten WM-Titel für Williams.

Ende einer Dienstfahrt: Michael Schumacher (l.) kollidiert 1997 absichtlich mit Jacques Villeneuve

Auch das Duell um den WM-Titel zwischen Verstappen und Hamilton wird - je länger die Saison dauert - umso härter geführt. In Silverstone schubste der Mercedes-Pilot den Red-Bull-Fahrer bei einem Rad-an-Rad-Duell von der Strecke. In Monza zog Verstappen in einer ähnlichen Situation nicht zurück und landete mit seinem Boliden oben auf dem Rennwagen Hamiltons. In Brasilien drängte er Hamilton von der Strecke und entkam mit Glück einer Strafe. Bisheriger "Höhepunkt" war dann der Auffahrunfall Hamiltons in Saudi-Arabien, als Verstappen Hamilton auf Geheiß der Rennleitung vorbeilassen sollte, dann aber so scharf bremste, dass der überraschte Hamilton sich am Heck Verstappens den Frontflügel beschädigte.

Demonstratives Fairplay der Teamchefs Toto Wolff (l.) und Christian Horner (r.)

Die Statistik der bisherigen zwölf Rennen an der Yas Marina spricht für Mercedes und Hamilton. Siebenmal stand am Ende ein Silberpfeil-Pilot ganz oben auf dem Podium, sechsmal hieß der Gewinner Lewis Hamilton. Allerdings: Im vergangenen Jahr schaffte es Hamilton nach frisch überstandener Corona-Infektion nicht nach ganz vorne. Stattdessen gewann: Max Verstappen.

Stimmen:

Max Verstappen: "Das ist ein phantastisches Gefühl. Das ist das, was wir wollten."

Lewis Hamilton (über die Leistung seines Rivalen): "Eine großartige Runde. Wir hatten einfach keine Antwort darauf."

Toto Wolff, Mercedes-Sportchef: "1:0 für Red Bull."

Das Formel-1-Finale auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi startet am Sonntag um 14 Uhr MEZ. Wir halten Sie hier auf dw.com über den Rennverlauf und den Ausgang auf dem Laufenden.