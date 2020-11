Max Kruse setzt die Akzente

Union Berlin - Arminia Bielefeld 5:0 (3:0)

Max Kruse und der 1. FC Union sind weiter auf dem Vormarsch. Der Underdog spielt auch dank Elfmeter-Spezialist und Tor-Vorbereiter Kruse plötzlich in einer Tabellenregion mit, in der sich normalerweise die nationale Elite tummelt. Die Berliner schickten Armina Bielefeld mit dem ehemaligen Union-Trainer Uwe Neuhaus mit 5:0 (3:0) frustriert nach Hause und sind nun schon seit sechs Spielen unbezwungen.

Ex-Nationalspieler Kruse glänzte wie schon beim Sieg zuvor in Hoffenheim mit einem Treffer vom Punkt (52. Minute) und zwei direkten Tor-Vorbereitungen. Der Japaner Kaita Endo nach 129 Sekunden und dem damit zweitschnellsten Tor in der Bundesliga-Historie der Berliner sowie Robert Andrich (13. Minute) schlugen früh zu. Sheraldo Becker (45.+2) legte noch vor der Pause nach. Den 5:0-Endstand stellte Cedric Teuchert (89.) her - damit war der höchste Bundesliga-Sieg der Berliner perfekt. Kruse hat nebenbei noch einen Bundesliga-Rekord eingestellt: Mit seinem 16. Treffer beim 16. Strafstoß zog er mit dem ehemaligen Bochumer und Schalker Jochen Abel gleich.

Hertha BSC - FC Augsburg 3:0 (1:0)

Matteo Guendouzi (l.) und Matheus Cunha (r.) jubeln gemeinsam

Nach sieben Wochen Wartezeit hat Bruno Labbadia mit Hertha BSC im Auswärtsspiel beim FC Augsburg seinen 100. Sieg als Bundesliga-Trainer bejubeln können. Die Berliner gewannen, angeführt und angetrieben vom starken Matheus Cunha, mit 3:0 (1:0). Der Brasilianer verwandelte in der 44. Minute den Foulelfmeter zur Halbzeitführung. Die Offensiv-Kollegen Dodi Lukebakio (52.) und der eingewechselte Krzysztof Piatek (86.) legten nach. Bei den ersten zwei Gegentoren halfen die Augsburger mit Abwehrfehlern nach.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:0)

Der VfB Stuttgart hat auch im vierten Anlauf seinen ersten Heimsieg der Saison verpasst, Eintracht Frankfurt seine Sieglos-Serie unfreiwillig ausgebaut. Der schwäbische Aufsteiger kam gegen die Hessen trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung durch Tore von Nicolas Gonzalez (17. Minute, Foulelfmeter) und Gonzalo Castro (37.) nur zu einem 2:2 (2:0), steht damit bei zehn Punkten. Genau so viele Zähler hat die Eintracht, die durch Treffer von André Silva (61.) und David Abraham (75.) zwar noch den Ausgleich schaffte, aber schon seit vier Liga-Partien nicht mehr gewonnen hat.

Mainz 05 - Schalke 04 (2:2 (2:1)

Goncalo Pacienzia (l.) und Luca Kilian (r.) im Kampf um den Ball

Selbst im Kellergipfel hat Schalke 04 seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga nicht beenden können. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam bei Schlusslicht FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und wartet seit 23 Punktspielen auf einen Sieg. Das späte Eigentor von Jeremiah St. Juste (82.) rettete den Königsblauen noch das Remis, die Mainzer errangen zumindest den ersten Punkt der Saison. Mainz war durch Foulelfmeter von Daniel Brosinski (6.) und Jean-Philippe Mateta (45.+2) zweimal in Führung gegangen. Durch sein achtes Tor im elften Duell mit den Rheinhessen hatte Mark Uth (36.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Nur Tasmania Berlin war in der Saison 1965/66 noch länger erfolglos gewesen (31 Bundesliga-Spiele ohne Sieg) als die Gelsenkirchener.

RB Leipzig - SC Freiburg 3:0 (1:0)

RB Leipzig ist auch in der Fußball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Drei Tage nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Champions League setzte sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg durch. Ibrahima Konaté (26. Minute), Kapitän Marcel Sabitzer (69./Foulelfmeter) und Angeliño (89.) schossen die Tore für die Sachsen und sorgten dafür, dass Freiburg seit nunmehr sechs Spielen sieglos ist.

Werder Bremen - 1.FC Köln 1:1 (0:0)

Sebastian Andersson (l.) und Ömer Toprak (r.) im Kopfballduell

Beim 1:1 (0:0) in einem niveaularmen Spiel bei Werder Bremen reichte dem 1. FC Köln am Freitagabend auch ein Eigentor von Bremens Kapitän Niklas Moisander (67. Minute) nicht zum erlösenden Sieg. Saisonübergreifend wartet der Klub nun seit 17 Ligaspielen auf einen Sieg, der letzte liegt acht Monate zurück. Der Ex-Kölner Leonardo Bittencourt sorgte mit einem verwandelten Hand-Elfmeter acht Minuten vor dem Ende für das aus Bremer Sicht verdiente 1:1. Danach wankten die Kölner bedenklich, brachten aber zumindest das Remis über die Zeit. Die Revanche für das 1:6 am 34. Spieltag der vergangenen Saison, das den Bremern auf den letzten Drücker noch den Sprung in die Relegation ermöglichte, blieb aus.

jst/TO (dpa/sid)