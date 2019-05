Max Kepler und die Twins auf Höhenflug

Besser könnte es für den Berliner Max Kepler und seinen Klub, die Minnesota Twins in der Major League Baseball (MLB) nicht laufen. Gegen die Chicago White Sox feierten die Twins am Sonntag ihren sechsten Sieg in Folge. Kepler war entscheidend daran beteiligt, da ihm ein Homerun. Es war bereits der zwölfte für den Deutschen in dieser Saison. Nach einem knappen Drittel der regulären Saison sind die Twins das erfolgreichste Team der Liga.

Kepler, der seit 2015 in der MLB für Minnesota spielt, absolviert derzeit die beste Saison seiner Karriere. Seine Bestmarke bei den Homeruns datiert aus dem Vorjahr und liegt bei 20. Macht er so weiter wie bisher käme er in den insgesamt 162 Saisonspielen auf 37 Homeruns.