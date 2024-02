Max Eberl wird neuer Sportvorstand beim FC Bayern

Max Eberl wird neuer Sportvorstand bei Fußball-Rekordmeister Bayern München. Diese für den deutschen Fußball-Rekordmeister wegweisende Personalie entschied der Aufsichtsrat des FC Bayern bei seiner turnusmäßigen Sitzung am Montagabend. Die Verpflichtung des 50-jährigen Managers, der in der Fußball-Bundesliga lange Zeit bei Borussia Mönchengladbach und zuletzt für eine kurze Episode für RB Leipzig tätig war, hatte sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet.

Eberl startet zum 1. März und dürfte bereits bei der Partie gegen den SC Freiburg am Freitagabend mit auf der Bank sitzen. Er steht bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß besonders hoch im Kurs und besetzt die seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic im Mai 2023 vakante Stelle des Sportvorstands. Damit wird Eberl Vorgesetzter von Sportdirektor Christoph Freund, den die Bayern zwischenzeitlich verpflichtet hatten. Die Zustimmung des neunköpfigen Aufsichtsrats-Gremiums unter Vorsitz von Bayern-Präsident Herbert Hainer, dem auch Hoeneß und der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge angehören, fiel schon nach weniger als einer Sitzungsstunde einstimmig aus. Der Wunschkandidat, der in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde, für die Profis als Abwehrspieler 1991 aber nur einen Einsatz absolvierte, wird in München mit einem Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet.

Umfassender Kaderumbau

Hauptaufgabe für den neuen Sportvorstand wird einer der größten Kaderumbrüche der letzten Jahre beim Rekordmeister sein. Eberl bringt dafür seinen langjährigen Vertrauten aus Gladbacher Zeiten mit nach München: Steffen Korell wird Kaderplaner bei den Münchenern. Sportdirektor Freund soll künftig seinen Schwerpunkt auf die Nachwuchsarbeit und den Übergang der Jugendspieler zu den Profis legen.

Es könnte im Sommer zu einer Menge Bewegung im unausgewogenen und teilweise überbezahlten Bayern-Kader kommen: Neben Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting und den Defensivspielern Eric Dier und Bouna Sarr, deren Verträge im Sommer ohnehin auslaufen, sollen laut einem Bericht des Fußball-Fachmagazins "kicker" nach der Saison mindestens fünf Spieler abgegeben werden. Über die Zukunft von insgesamt zwölf Spielern werde diskutiert, weitere Abgänge seien keineswegs ausgeschlossen, heißt es.

Wer muss gehen, wer darf bleiben? Die Zukunft der Bayern-Stars Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich (v.l.n.r.) ist ungewiss Bild: Ulrich Wagner/dpa/picture alliance

"Wir müssen uns am Ende der Saison hinsetzen und analysieren: was ist los, warum spielen wir nicht so gut“, erklärte Bayern-Präsident Hainer. "Liegt es nur am Trainer oder müssen wir auch in der Mannschaft was ändern?" Länger als bis 2025 sind auch die Top-Stars Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané und Alphonso Davies nicht vertraglich in München gebunden. Während sich beim 34-jährigen Müller und Neuer mit 37 Jahren eher die Frage stellt, ob es überhaupt noch weitergeht, soll der 23-jährige Davies auf der Wunschliste von Real Madrid stehen.

Trainerfrage als erster Stresstest

Doch akut ist für Eberl vom ersten Moment an vor allem die Personalie des Trainers. Die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel, dessen Aus als Bayern-Trainer im Sommer nach der sportlichen Krise mit drei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen, Lazio Rom und den VfL Bochum in der Vorwoche bekanntgegeben wurde, setzt den neuen Sportvorstand sofort unter Handlungsdruck und wird ein erster Stresstest. Nachdem mit Tuchel und dessen Vorgänger Julian Nagelsmann zuletzt zwei Trainer vorzeitig vorzeitig gehen mussten, soll demnächst wieder Kontinuität auf dem Trainerposten herrschen.

Unter anderem werden Hansi Flick, Ole Gunnar Solskjaer, Zinedine Zidane, Jose Mourinho und Antonio Conte in München gehandelt. Mit Leverkusens Xabi Alonso und Stuttgarts Sebastian Hoeneß aber auch zwei Kandidaten, die noch bei anderen Bundesligisten unter Vertrag stehen.

Erfolgsära als Manager in Mönchengladbach

In seiner bisherigen Zeit als Manager hatte Eberl zumindest einmal ein gutes Händchen bei der Trainerwahl. Er prägte über Jahre den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2005 wurde Eberl dort vom Spieler zum Nachwuchskoordinator. 2008 übernahm er die Funktion des Sportdirektors, zwei Jahre später rückte er als Geschäftsführer Sport in die Chefetage auf. Sein erster Glücksgriff gelang ihm im Februar 2011, als die Borussia sich in akuter Abstiegsgefahr befand.

Gesichter einer Erfolgsära: Lucien Favre (l.) und Max Eberl (r.) als Trainer und Manager von Borussia Mönchengladbach Bild: Daniel Naupold/dpa/picture alliance

Eberl verpflichtete den als schwierig geltenden Schweizer Fußballlehrer Lucien Favre und legte damit den Grundstein zur erfolgreichsten Gladbacher Ära der jüngeren Geschichte. Zunächst gelang unter Favre in der Relegation der Klassenerhalt, danach zweimal die Qualifikation für die Europa League, 2015 sogar für die Champions League - zum ersten Mal seit deren Einführung 1992. Zudem holte Eberl eine Reihe von Spielern nach Mönchengladbach, die dort international für Aufsehen sorgten und große Karrieren hinlegten. Der damals 20-jährige Marco Reus, der Brasilianer Dante sowie die Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka und Yann Sommer sind nur einige Beispiele von vielen.

Nach dem Rücktritt Favres im September 2015 dauerte es einige Zeit, bis Eberl 2019 mit Marco Rose wieder einen Erfolgstrainer fand. Doch der Erfolg währte nur kurz: 2021 wechselte Rose vor Vertragsende dank einer Ausstiegsklausel zu Borussia Dortmund. Nach der Bekanntgabe im Februar 2021 verlor der Klub zahlreiche Spiele und stürzte in der Tabelle bis zum Saisonende auf Rang acht ab, womit er die Teilnahme an der Europa League verpasste. Auch unter Roses Nachfolgern hat sich die Borussia nicht mehr für den Europapokal qualifizieren können.

Eberl machte weiter seine Arbeit, zog sich Ende Januar 2022 aber - kurz nachdem er seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte - überraschend als Sport-Geschäftsführer der Borussia zurück, um in einer Auszeit mit unbestimmter Länge neue Kraft tanken zu können. "Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss raus, ich muss auf den Menschen aufpassen", sagte Eberl damals bei einer Pressekonferenz unter Tränen. Im September 2022 wurde sein Vertrag in Mönchengladbach schließlich aufgelöst.

Kurzes Gastspiel in Leipzig

Doch nur kurze Zeit später, im Dezember 2022, wechselte Eberl als Sportvorstand zu RB Leipzig. Viele Gladbacher Fans warfen ihm daraufhin Scheinheiligkeit vor: Seine Müdigkeit beim Abschied von der Borussia sei nur vorgeschoben gewesen, die Tränen beim Abschied nicht echt. In Leipzig arbeitete Eberl erneut mit Marco Rose zusammen. Gemeinsam holten die beiden mit RB den DFB-Pokal 2023 - den ersten großen Titel in der Geschichte der Leipziger.

Max Eberl während der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt in Mönchengladbach Bild: Revierfoto/IMAGO

Doch Ende September 2023 trennte sich der Klub kurz vor dem Topspiel gegen den FC Bayern überraschend von Eberl. Grund war aus Sicht der RB-Bosse das fehlende Bekenntnis des Funktionärs zu Leipzig. Im Sommer zuvor hatte Eberl noch einige bemerkenswerte Transfers getätigt. Unter anderem wurden die aktuellen Stammspieler Xavi Simons, Lois Openda, Castello Lukeba und Christoph Baumgartner verpflichtet.

Eberls Vertrag bei RB Leipzig lief offiziell weiter und galt bis 2026. Deshalb forderte der Klub für ihn eine Ablöse. Sie soll bei 4,5 Millionen Euro liegen. In etwa diese Summe hatten die Leipziger 2022 auch an Borussia Mönchengladbach überwiesen.