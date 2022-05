Matthias Steinbrecher

Geboren in:

Quedlinburg am Harz



Sprachen:

Deutsch, Englisch, etwas Russisch



Abschlüsse / Journalistischer Werdegang:

Ausgebildeter Drucker (Tiefdruck)

Diplom in Journalistik (TU Dortmund)

Volontariat bei der Main-Post (Würzburg)

Freie Mitarbeit beim WDR

Bei den DW Nachrichten seit 2015



Lieblingszitat:

“Es gibt kein STRG+Z im Leben.“



Mein größtes Vorbild:

Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck haben.



Mein Anspruch an mich als Journalist:

Unterschiedliche Perspektiven einfangen. Zusammenhänge klar machen. Wirklich zuhören.



7 Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte:

Ist noch Kaffee da?

Wer wird der erste Mensch auf dem Mars sein? Was braucht es, damit die Menschheit an einem Strang zieht?