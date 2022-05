DW Nachrichten

Matthias Maurer kehrt zur Erde zurück

Sechs Monate hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Dort arbeitete er Seite an Seite mit Kollegen aus dem Westen und aus Russland. Fernab vom Krieg in der Ukraine herrscht auf der ISS Frieden.