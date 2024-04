Mathias Bölinger hat Russisch und Chinesisch studiert und sich einen großen Teil seiner journalistischen Laufbahn mit Ostasien und Osteuropa befasst. Als Korrespondent in Peking verfolgte er, wie die Kommunistische Partei unter Xi Jinping die Zügel anzog. Er dokumentierte die Masseninhaftierung der Uiguren und anderer Minderheiten in Xinjiang und war live dabei, als die Hongkonger gegen die Führung in Peking aufstanden. In der Ukraine erlebte er die russische Invasion und berichtete von der Front und aus dem Hinterland. Seit 2024 leitet er das Investigativ-Team der DW. Autor von "Der Hightech-Gulag. Chinas Verbrechen gegen die Uiguren."