Lernen im Lockdown: Global Ideas macht Schule digital

Umweltschutz ist wichtig, ja, aber warum eigentlich? Was versteht man unter Stadtnatur? Und weshalb sind Kuhpupse noch mal so schlecht für's Klima? Das und mehr können Kinder und Jugendliche spielerisch mit den Online-Lernpaketen des DW Projektes Global Ideas erfahren.

Mit den Lernpaketen wird Klima- und Artenschutz ins Klassenzimmer - und jetzt, im pandemiebedingten Lockdown, auch nach Hause geholt. Jedes Lernpaket nimmt ein Schlüsselthema der modernen Umweltbildung unter die Lupe.

Spiele, Infofilme, interaktive Arbeitsblätter

2017 erschien das erste Lernpaket zum Thema "Plastikmüll und die Folgen für die Umwelt". "Damals war das Problem medial noch nicht so präsent wie heute", so Manuela Kasper-Claridge, DW Chefredakteurin. Inzwischen gibt bereits sieben weitere Lernpakte, die auch in der Pandemie digitalen Unterricht unterstützen können.

Durch Spiele, Infofilme, Artikel und interaktive Arbeitsblätter werden umfassende Informationen und Lösungsmöglichkeiten vermittelt. Die Kinder und Jugendlichen können dabei auch den Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen: Gut beschriebene Experimente sowie Bauanleitungen setzen Impulse für weiterführende Aktionen - und für mehr Umwelt- und Klimaschutz vor Ort. Lehrerinnen und Lehrer finden Anleitungen für Unterrichtseinheiten.

Digitales Lehrmaterial in drei Sprachen

"Die Kinder (alle zwischen 14-16 Jahren) waren begeistert und sehr interessiert. Besonders schockiert waren sie von den Auswirkungen [von Plastikmüll] im Meer und den Ozeanen", schreibt etwa Sarah Blunschi, Lehrerin aus der Schweiz. "Sie wollen nun eine Kampagne starten, in der sie in den Einkaufsläden mit Plakaten und Stoffsäckchen aus alten T-Shirts auf Alternativen aufmerksam machen." Von 16 Schülerinnen und Schülern hätten sich zehn eine Glasflasche für ihren Wasserkonsum gekauft, berichtet die Lehrerin weiter.

Weltweit gibt es Interesse an den Lehr- und Unterichtsmaterialen der DW zu Klima- und Artenschutz. Bisher sind sieben Ausgaben auf Deutsch, Englisch und Spanisch erschienen. Das Projekt Global Ideas wird von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.

Hier geht es zu den Lernpaketen auf Deutsch.

Hier geht es zu den Lernpaketen auf Englisch.

Hier geht es zu den Lernpaketen auf Spanisch.