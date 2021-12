Masterstudiengang "International Media Studies" – Jetzt bewerben!

“Es ist eine großartige Gelegenheit, eine Reihe von Theorien und Perspektiven aus der ganzen Welt zu erforschen. Wir profitieren von der Expertise in einem multidisziplinären Fachbereich, der die besten Medienfachleute hervorbringt”, sagt die 26-jährige Erica Ehiamah aus Ghana, die 2021 ihr Studium im IMS-Programm begonnen hat.

Erica Ehiamah aus Ghana ist Studentin im IMS-Masterprogramm im Jahrgang 2021 - 2023

Das Masterprogramm richtet sich vornehmlich an Absolventinnen und Absolventen aus Entwicklungs- und Schwellenländern mit praktischer Medienerfahrung. Es ist ein gemeinsames Angebot der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der DW Akademie, dem Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. “Wir tauschen uns mit Menschen aus der ganzen Welt aus, die unterschiedliche Erfahrungen und Denkweisen haben. Wir entwickeln eigene Ideen zu Themen, über die wir sonst nicht unbedingt nachdenken würden,” sagt die 26-jährige Andrea Ariet aus Barcelona, die bevor sie für das IMS-Studium nach Bonn kam, auch schon in Polen und Belgien lebte.

IMS-Studentin Andrea Ariet

Einzigartiger Themenmix und Zukunftsfragen der Medienbranche

Das interdisziplinäre Programm wird in englischer Sprache durchgeführt und umfasst Themen wie Digitale Medien und Entwicklungszusammenarbeit, Kommunikationswissenschaften und Medienmanagement. Das viersemestrige Vollzeitstudium bereitet die Studierenden auf eine Karriere im Medien- und Kommunikationsbereich vor.

In Praxiswochen und Forschungsarbeiten beschäftigen sich die Studierenden mit Zukunftsfragen der Medienbranche: zuletzt unter anderem mit dem Problem der Selbstzensur von Medienschaffenden oder Umweltjournalismus. “Die Medien spielen im Kampf gegen den Klimawandel eine zentrale Rolle”, sagt die IMS-Studentin Ehiamah. “Es ist für Medienschaffende unerlässlich, die Situation wirklich zu verstehen, um sachliche und genaue Informationen zu verbreiten.” Für Erica, die nach ihrem Studium in der Medienentwicklung arbeiten will, sind daher Datenjournalismus, aber auch das Erzählen von Geschichten, die Menschen bewegen, der Schlüssel.

Zulassungsbedingungen und Stipendien

Jedes Jahr werden bis zu 30 Studienbewerberinnen und -bewerber zugelassen. Besonders qualifizierte Studierende aus Entwicklungs- und Schwellenländern können sich für ein Stipendium bewerben und absolvieren das vierte Semester in ihrem Heimatland, um so einen unmittelbaren Übergang in eine Beschäftigung zu ermöglichen.

Bewerbungen für den 13. Jahrgang des Masterstudiengangs werden über das Online-Bewerbungsportal entgegen genommen.

Nähere Informationen zum Masterprogramm finden Sie unter den FAQ und auf den Seiten zum Bewerbungsverfahren und den Zulassungsvoraussetzungen.