Massengedränge bei Halloween-Feiern in Seoul endet in Katastrophe

Nach Angaben der Behörden erlitten dutzende Menschen im dichten Gedränge in den engen Straßen des Viertels Itaewon in Seoul einen Herzstillstand. Fotos und Videos zeigen, wie mehr als ein Dutzend Menschen am Boden lagen und von Rettungskräften betreut wurden. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 140 Rettungswagen im Einsatz.

Während der Feierlichkeiten sei eine größere Menschenmenge in einer schmalen Gasse im Stadtzentrum gestürzt, erklärte die Feuerwehr. Auch mehrere Ausländer seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Staatspräsident Yon Suk-yeol berief eine Krisensitzung ein und ordnete die Entsendung weiterer Rettungskräfte an den Unglücksort an. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 fanden in diesem Jahr wieder Halloween-Feiern in Südkorea statt.

kle/hf (rtr, afp, dpa)