Masern: Ansteckungsgefahr für Babys in der Krabbelgruppe?

Als Jessicas Tochter neun Monat alt war, wurden die Beiden während eines Kinderarztbesuches plötzlich aus dem allgemeinen Wartebereich in ein anderes Zimmer gebracht. Der Grund: Ein maserninfiziertes Kind war in die Praxis gekommen.

"Wir durften den Raum erst wieder verlassen, als alles gut durchgelüftet und desinfiziert war", erzählt Jessica. Ein Erlebnis, das die junge Mutter geprägt hat: "Alleine das Gefühl zu wissen hier ist jemand mit Masern und mein Kind hat noch keinen Schutz, ist schrecklich. Ich habe meine Tochter danach täglich abgesucht, aus Angst sie hätte sich angesteckt."

Das ist zum Glück nicht passiert. Heute ist die Kleine 18 Monate alt, schon lange geimpft und eigentlich alt genug für den Kindergarten – aber Jessica will noch warten, denn sie bekommt bald ihr zweites Kind. Bis das neue Baby geimpft ist, möchte sie kein Risiko eingehen. "Das Baby könnte sich überall anstecken, dass ist mir bewusst. Aber das Risiko, das wir im Kindergarten mit Masern in Kontakt kommen, ist mir einfach zu groß."

So wie Jessica geht es auch anderen Müttern und Vätern kleiner Kindern, die noch zu jung für die erste Masernimpfung sind. Die wird in Deutschland standardmäßig zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat gegeben.

Bis es soweit ist gehen manche Eltern mit ihren Babys nicht zur Krabbelgruppe und meiden Freunde, mit Nachwuchs im Schul- oder Kindergartenalter. Auch wer mit seinem Kind in die Krabbelgruppe geht macht sich oft Gedanken. Sind diese Sorgen übertrieben?

Die Hauptüberträger sind ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ja, meint der Berliner Kinderarzt Dr. Martin Terhardt. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern sei die Zahl der Masernfälle in Deutschland in den letzten Jahren rückläufig und momentan auf einem relativ niedrigen Niveau.

Trotzdem kann er die Sorge von Eltern wie Jessica nachvollziehen, denn die Krankheit ist hochansteckend: "Masern zählen zu den ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Man geht davon aus, dass die Anwesenheit in einem Raum ausreicht um sich anzustecken, es braucht also keinen Tröpfchen-Kontakt.

Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass sich von 100 Leuten 95 anstecken. Das trifft für andere Krankheiten nicht zu." Dafür müsse man sich aber in einem geschlossenen Raum aufhalten.

Passend zu Jessicas Erlebnis mit ihrer kleinen Tochter hält er Arztpraxen für den Ort, an dem die meisten Ansteckungen passieren. Während eines größeren Ausbruchs, wie es ihn in Berlin im Jahr 2015 gab, sollte man mit ungeimpften Kleinkindern auch die öffentlichen Verkehrsmittel, und vor allem die U-Bahn, meiden.

Damals hätte man aber auch gesehen, dass die Einschleppung von Masern meistens durch Erwachsene geschehe, und nicht durch Kinder: "Verbreitet hat sich die Krankheit primär unter älteren Kindern, älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Und damals haben sich auch Kinder in Kinderarzt-Praxen bei Jugendlichen angesteckt."

Von Krabbelgruppen oder Kitas geht im Normalfall keine erhöhte Ansteckungsgefahr aus

Soll man Impfungen vorziehen?

Während größerer Ausbrüche kann die Masernimpfung etwas vorgezogen werden. "Die Impfstoffe sind geprüft und in Deutschland und Europa zugelassen, ab mindestens neun Monaten", sagt Kinderarzt Terhardt.

Neben der Arbeit in seiner Berliner Praxis ist der Kinderarzt seit 2011 auch Mitglied der ständigen Impfkommission (StIKo), die in Deutschland für die Ausarbeitung der Impfempfehlungen zuständig ist. "Wir impfen nach der deutschen Zulassung, aber es gibt einige Entwicklungsländer, in denen nur der Masernimpfstoff, nicht der [in Deutschland übliche] Kombinationswirkstoff, schon ab sechs Monaten gegeben wird. Für Kinder darunter gibt es weltweit praktisch keine Erfahrung."

Je jünger die Kinder bei der Impfung sind, desto höher ist aber auch die Gefahr, dass eine eventuell unerkannte Immunschwäche besteht. Für solche Kinder wäre die Impfung gegen Masern gefährlich, denn es handelt sich dabei um einen Lebendimpfstoff, mit abgeschwächten Viren.

Und noch ein weiterer Punkt spricht gegen eine Impfung von ganz kleinen Kindern: der Nestschutz. Diese erste Immunität besteht aus mütterlichen Antikörpern, die das Kind durch die Plazenta bekommt. So ist es während der ersten paar Monate nach der Geburt vor Infektionen geschützt. "Würde man zum Beispiel während eines Masernausbruchs schon Kinder zwischen sechs und neun Monaten impfen, was in Deutschland außerhalb der Zulassung ist, könnte man nicht sicher sein, dass die Impfung überhaupt einen zusätzlichen Schutz bietet. Die mütterlichen Antikörper könnten den Impfstoff abwehren", sagt Terhardt.

Neugeborene sind in den ersten Monaten durch die Antikörper der Mutter vor vielen Krankheiten geschützt

Der Nestschutz wird schwächer

Diese Leih-Immunität, die kleine Kinder vor Krankheiten schützt, ist heute allerdings nicht mehr das, was sie früher einmal war. Schuld daran ist paradoxerweise die Masernimpfung. Denn geimpfte Mütter geben im Schnitt wesentlich weniger Antikörper an ihre Kinder weiter, als Mütter die tatsächlich die Masern hatten. Wer weder die Masern hatte, noch geimpft wurde kann teilweise gar keinen Schutz weiter geben.

"Das ist ein großes Problem und auch der Grund, warum wir zurzeit relativ viele Fälle haben, in denen auch kleine Kinder sich anstecken", sagt der Kinderarzt.

Es gäbe deshalb in der StIKo Überlegungen, den ersten Impf-Zeitpunkt von 11 Monaten ein wenig nach vorne zu schieben. Eine Möglichkeit, die Jessica für ihr zweites Kind durchaus interessant fände: "Ich würde das Baby dann frühzeitig impfen lassen, wenn es denn möglich wäre. Man möchte ja doch gerne Kurse oder Gruppen besuchen, bei denen zum Beispiel auch ältere Geschwisterkinder dabei sind."

Wer Kinder plant sollte frühzeitig seinen Impfstatus checken, damit das Kind in den ersten Monaten geschützt ist

Der effektivste Schutz ist eine hohe Impfabdeckung

Ob es jemals zur einer Vorverlegung des Termins kommt, ist aber laut Terhardt noch völlig offen: "Das ist wirklich noch nicht spruchreif, weil wir dafür sehr sorgfältig sämtliche Literatur auf Evidenz überprüfen müssen bevor wir so etwas bevölkerungsweit empfehlen. So weit sind wir noch nicht." Damit Eltern von Kleinkindern sich in der Öffentlichkeit sicher fühlen können sei eins umso wichtiger: Jeder, der alt und gesund genug ist um sich impfen zu lassen, der sollte auch geimpft sein.

Das gilt vor allem für Frauen, die schwanger werden möchten. "Diese Frauen sollten auf jeden Fall ihren Impfpass prüfen, mit ihrem Frauenarzt sprechen, oder ihren Frauenarzt dazu zwingen darüber zu sprechen, dass der Masern-Impfschutz aufgefrischt oder geprüft werden muss. In der Schwangerschaft ist es zu spät. Man muss das vor der Schwangerschaft machen. Frauenärzte müssen mit ins Boot!" Das Gleiche gelte auch für alle anderen Ärzte. Impfungen sollten zu einer Priorität werden. Neben Kindern gibt es auch bei Erwachsenen Impflücken, die dringend geschlossen werden müssen.

Bis Mitte August gab es laut dem Robert Koch Institut in Deutschland 392 Masernfälle. Nur 25 dieser Fälle betrafen Kinder unter einem Jahr. Martin Terhardt empfiehlt jungen Eltern darum vor allem entspannt zu bleiben: "Wir haben in Deutschland keine hohe Zahl an Masern-Erkrankungen." Während eines Ausbruchs sollte man aber vorsichtiger sein und sich mit kleinen Kindern zum Beispiel vor dem Kinderarztbesuch anmelden und um ein gesondertes Wartezimmer bitten.