Ein Feuer gibt es oft auch am Ende der Laternenumzüge von Kindergarten- und Schulkindern, die in vielen Teilen Deutschlands zum Martinstag gehören. Sie entstammen nicht nur katholischer Tradition, sondern auch alten spätherbstlichen Feuer- und Lichtbräuchen. So groß wie dieses in Ahrweiler sind die Schulhoffeuer aber nicht...