"Ein Leuchtturm in dunklen Zeiten": Marsupilami wird 70

Im Jahr 1952 erschuf André Franquin eine unvergessliche Comicfigur: das Marsupilami. Das Beuteltier aus dem palumbianischen Urwald wies erstaunliche Kräfte, einen langen Schweif und einen unstillbaren Appetit auf. Zunächst trat es als Freund und Begleiter des berühmten belgischen Comicduos Spirou und Fantasio auf, 1987 begann sein Solo-Abenteuer.

Die Comics um das Marsupilami wurden zu einem großen Erfolg, genau wie die Zeichentrickserie, die zwischen 2000 und 2012 in fünf Staffeln auch in Deutschland beim Privatsender Super RTL großen Zuspruch fand. Vielen, die in diesen Jahren jung waren, wird der knallbunte Vorspann der Serie mit dem eingängigen Titellied unvergessen sein.

Im neuen Comic wird das Marsupilami in einer alten Expeditionskiste von Alexander von Humboldt entdeckt

Anlässlich des 70. Jubiläums erscheint nun ein neues Abenteuer mit dem liebenswerten Geschöpf: In "Das Humboldt-Tier" entdeckt der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859) auf seiner berühmten Südamerika-Reise als erster das Marsupilami. So gelingt das Tier schließlich als Teil der Humboldt-Sammlung ins Berlin der 1930er-Jahre.

Von "Faust" zum Marsupilami

Verantwortlich für den neuen Comic ist der Berliner Künstler Flix, der mit bürgerlichem Namen Felix Görmann heißt und mit humorvollen Comic-Adaptionen von Klassikern wie "Faust" von sich reden machte. 2018 nahm er sich als erster deutscher Künstler des franko-belgischen Comic-Klassikers Spirou an und erschuf "Spirou in Berlin", das sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und Belgien ein großer Erfolg wurde.

Schon damals hätte er sehr gern das Marsupilami gezeichnet, berichtete er 2018 der Deutschen Welle im Interview. Das ging aber aus urheberrechtlichen Gründen noch nicht. "Ich finde das schade, weil ich das Marsupilami immer sehr mochte", sagte Flix damals.

Die Gelegenheit hat sich nun ergeben. Der belgische Comicverlag Dupuis, der die Rechte an Spirou und an dem Marsupilami hält, habe sich eigentlich einen weiteren Spirou-Band von dem Künstler gewünscht, so Flix. "Das würde ich auch immer noch gerne machen", wird der Künstler im Pressematerial des Carlsen-Verlags zum aktuellen Marsupilami-Comic zitiert. "Aber ich hatte diese Idee für ein Marsupilami-Abenteuer."

Eine Geschichte für alle Altersgruppen

Dem Dupuis-Verlag gefiel diese Idee, berichtet Flix weiter: "Ich glaube, man mochte den Ansatz, dass ich die Figur 'historisieren', sprich in die reale Welt hereinholen wollte." Das, so Flix weiter, mache die Figur auch für ein älteres Publikum inter­essant. "Aus einem Kindercomic wird ein All-Ages-Titel."

Felix Görmann alias Flix erhielt für seine Arbeit u. a. den Max und Moritz-Preis und den PENG!-Preis. Seine Werke wurden in neun Sprachen übersetzt.

Deshalb konnte Flix auch viele Anspielungen, sogenannte "Easter Eggs", in dem Comic unterbringen, die ein älteres Publikum versteht: Zum Beispiel heißt eine Berliner Rotlichtbar "Unter der Laterne", nach dem berühmten Lied von Marlene Dietrich. Außerdem kommt der berühmte Comiczeichner Art Spiegelmann vor, der mit seinem Holocaust-Comic "Maus" Weltruhm erlangte. In seinem Comic besuchen die Nazis die Schneiderei "Spiegelmann", erklärt Flix. "Dass der Sohn des Schneiders eines Tages einer der bekanntesten Comic-Zeichner der westlichen Welt werden wird und welche Geschichte er erzählt, ist wahrscheinlich allen klar."

Mit dem Marsupilami will man befreundet sein

Flix ist nicht der erste, der das Marsupilami in die reale Welt versetzte. 2021 erschien der erste Band des Zweiteilers "Marsupilami: Die Bestie" - darin erzählen der Szenarist Zidrou und Zeichner Frank Pé die "wahre" Geschichte des palumbianischen Urwaldbewohners, der gefangen genommen und dann von Tierhändlern ins Belgien der 1950er-Jahre verkauft wird.

Ebenfalls bei Carlsen erschienen: "Marsupilami: Die Bestie" von Zidrou and Frank Pé

Als Bestie betrachtet Flix das Marsupilami allerdings nicht. "Es ist eine Figur, mit der man vom ersten Moment an befreundet sein möchte. Es hat einen sehr klaren Kompass, was richtig ist und was falsch. Und dazu, und das ist das wichtigste, eine riesige Portion Humor." Deshalb bezeichnet er das Beuteltier als "Leuchtturm in dunklen Zeiten."

"Das Humboldt-Tier" erscheint am 2. August 2022 im Carlsen-Verlag. Eine limitierte Spezialausgabe erscheint am 25. Oktober dieses Jahres.