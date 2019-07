Marokko und Elfenbeinküste im Achtelfinale

Die Elfenbeinküste hat sich als sechste Nation für das Achtelfinale des Afrika Cups in Ägypten qualifiziert. Die Westafrikaner gewannen ihr letztes Gruppenspiel der Gruppe D gegen Namibia mit 4:1 (1:0) und erreichten damit Rang zwei. Namibia ist dagegen ausgeschieden. Marokko hatte schon vor dem Vorrunden-Abschluss als Playoff-Teilnehmer festgestanden. Durch ein 1:0 (0:0) gegen die Südafrikaner wurden die Marokkaner Gruppensieger. Südafrikas Chancen auf das Weiterkommen sind nur noch sehr gering.

Die Partie zwischen Südafrika und Marokko in Kairo hatte über weiter Strecken etwas von der "Schande von Gijón", als sich Deutschland und Österreich bei der WM 1982 nach einer frühen deutschen Führung auf einen Nichtangriffspakt einigten, weil das Ergebnis beiden das Weiterkommen sichern würde. Südafrika reichte ein Punkt für den Gruppensieg, Marokko brauchte ein Unentschieden, um höchstwahrscheinlich zu den vier besten Gruppendritten zu gehören, die die Playoffs bei diesem Afrika Cup erreichen.

Torhungrige Ivorer

Und so war es eine Partie mit zunächst wenigen Höhepunkten - Torchancen waren Mangelware, es gab kaum Offensivaktionen. Die Priorität, vor allem der favorisierten Marokkaner, lag in der ersten Halbzeit auf der Defensive. Auch die Nachricht von der Führung für die Elfenbeinküste gegen Namibia im Parallelspiel änderte nichts am taktischen Verhalten. Dort, im Stadion des 30. Juni, traf zunächst Max-Alain Gradel in der 39. Minute, dann erhöhte Geoffroy Serey Die (58.). Dadurch schoben sich die Ivorer in der Tabelle der Gruppe B mit sechs Punkten an den Südafrikanern (4) vorbei.

Doch wer von den erneut sehr wenigen Zuschauern im Al-Salam-Stadion erwartet hatte, dass "Bafana Bafana" nun attackieren würden, wurde enttäuscht. Stattdessen hatten die Nordwestafrikaner zwei gute Einschussmöglichkeiten: Achraf Hakimi von Borussia Dortmund traf mit einem 20-Meter-Kracher die Querlatte (63.), dann vergab Youssef En-Nesyri, dem der Ball aus spitzem Winkel an der rechten Ecke des Fünfmeterraums über den Spann rutschte (68.).

Showdown in der Schlussminute

In der Begegnung zwischen Namibia und der Elfenbeinküste kam nochmal etwas Spannung auf, als Juslin Kamatuka in der 71. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch Wilfried Zaha (84.) ließ die "Elefanten" mit seinem Tor zum 3:1 erneut jubeln. Maxwell Cornet erhöhte in der 89. Minute sogar noch auf 4:1.

Marokko, hier Youssef En-Nesyri, eine Fußspitze voraus - Südafrikas Bongani Zungu hat das Nachsehen

Während Marokko sich vor allem ab Mitte der zweiten Hälfte nicht mit dem Unentschieden abfinden wollte und doch noch offensiver wurde, igelte sich Südafrika immer weiter im eigenen Strafraum ein. Der riskante Plan sollte aber nicht aufgehen. In der 90. Minute bekam Marokko einen Freistoß in halblinker Position zugesprochen, die Flanke wurde zunächst abgewehrt, fiel aber dann Mbark Boussoufa vor die Füße, der aus sieben Metern zum 1:0 vollendete. Marokko schaffte damit den dritten Sieg im dritten Spiel, Südafrika muss auf günstige Konstellationen in den weiteren Vorrundenspielen am Dienstag und Mittwoch hoffen.

Am späteren Abend spielen in Gruppe C Tansania gegen Algerien sowie Kenia gegen Senegal. Hier führt vor dem letzten Spieltag Algerien mit sechs Punkten vor Senegal (3), Kenya (3) und Tansania (0). Uganda, Madagaskar, Ägypten, Nigeria sowie Marokko und die Elfenbeinküste stehen schon als Achtelfinalisten fest.