Marokko nimmt Erdbeben-Hilfe zurückhaltend an

Nach dem verheerenden Erdbeben will Marokko zunächst Hilfsangebote aus lediglich vier Ländern in Anspruch nehmen - Deutschland ist nicht darunter.

Man habe auf die "Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert", teilte das marokkanische Innenministerium mit. Es bedankte sich zwar bei allen Staaten, die nach dem schweren Erdbeben ebenfalls ihre Hilfe angeboten hatten, betonte jedoch, dass Marokko "eine sorgfältige Bewertung des Bedarfs vor Ort vorgenommen" habe. "Wenn sich der Bedarf ändern sollte", werde man auf weitere Angebote zurückkommen, fügte das Ministerium hinzu.

Auf dem Weg nach Marokko: Einsatzkräfte der militärischen Notfalleinheit UME aus Spanien Bild: Spanish Defence Ministry/AP/dpa/picture alliance

Deutsche Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) schickten ihre bereitgestellten Mitarbeiter vorerst wieder nach Hause. Seit Samstagabend hatten am Flughafen Köln/Bonn THW-Einsatzkräfte für einen möglichen Rettungseinsatz in dem nordafrikanischen Land bereitgestanden.

Die Regierung in Rabat kündigte unterdessen einen Sonderhilfsfonds für die notleidende Bevölkerung an. Damit sollten unter anderem Kosten zur Absicherung beschädigter Häuser gedeckt werden, hieß es. Der Fonds solle sich aus Geldern öffentlicher Einrichtungen und freiwilliger Beiträge des Privatsektors zusammensetzen.

Nach offiziellen Angaben wurden bis Sonntagabend schon mehr als 2100 Erdbeben-Tote und mindestens 2400 Verletzte registriert. Es ist zu befürchten, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Ankunft am Krankenhaus: dieser Mann überlebte die Katastrophe Bild: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Wettlauf gegen die Zeit

Helfer suchen in den Trümmern eingestürzter Häuser weiter fieberhaft nach Überlebenden, teilweise mit bloßen Händen. Beim Aufspüren von Verschütteten sprechen Experten in etwa von einem Zeitfenster von 72 Stunden. So lange könne ein Mensch maximal ohne Wasser auskommen, besagt ein Richtwert. Das Beben der Stärke 6,8 ereignete sich in der Nacht zum Samstag (Ortszeit), das Epizentrum lag im Atlasgebirge gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Seitdem wurde Marokko von mehreren Nachbeben erschüttert.

Trümmer ohne Ende: Bergungsarbeiten im Erdbebengebiet Bild: Said Echarif /AA/picture alliance

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind insgesamt mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von der Naturkatastrophe betroffen. Da Erdbeben in Nordafrika relativ selten auftreten, sind viele Gebäude nach Einschätzung von Experten nicht robust genug gebaut, um starken Erschütterungen standzuhalten. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) erklärte, der Wiederaufbau in Marokko werde womöglich Jahre dauern.

wa/mak (dpa, afp, rtr)