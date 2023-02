Mariupol - Tagebuch eines Krieges

Es ist die Geschichte eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, die aus der Sicht Überlebender erzählt wird. Frauen und Männer, die im ersten Monat der russischen Invasion in Mariupol lebten, berichten was sie gesehen und gefühlt haben. Welche Entscheidungen mussten sie treffen während sie und ihre Freunde und Familie unter schwerem Beschuss standen? Nadia Suchorukowa ist Journalistin und schrieb in der Zeit des Schreckens und der Luftangriffe Tagebuch. In weniger als einem Monat wurde sie zur Zeugin Hunderter Toter. Sie dokumentierte alles was sie erlebte. Durch ihre Chronik der Belagerung, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte, wurden die schrecklichen Ereignisse in Mariupol Tausenden Menschen erfahrbar gemacht. Der Dokumentarfilm erzählt von einer Stadt, in der alles außer der Hoffnung zerstört wurde.