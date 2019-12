Marie Fredriksson von Roxette ist tot

Die Sängerin des Pop-Duos Roxette, Marie Fredriksson (Archivbild), ist tot. Das teilte das Management der Sängerin mit. Sie sei am Montagmorgen gestorben, nachdem sie 17 Jahre lang gegen Krebs gekämpft habe. Fredriksson wurde 61 Jahre alt.

Sie hatte 1986 zusammen mit dem Songwriter Per Gessle die schwedische Pop-Band gegründet. Mit "The Look" schafften die beiden 1989 den Durchbruch. "Joyride", "Listen To Your Heart", "How Do You Do" oder die Ballade "It Must Have Been Love" gehören zu den großen Hits der 1980er und 1990er Jahre.

Erzwungener Rückzug nach drei Jahrzehnten

2002 wurde bei Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert. Nach langem Kampf und einer Comeback-Tournee zog sich die Sängerin 2016 nach 30 Jahren endgültig aus dem Musikgeschäft zurück. "Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, dass wir kaum wieder erleben werden", schrieb Fredrikssons Roxette-Partner Per Gessle in einer Mitteilung, die die schwedische Zeitung "Expressen" veröffentlichte.

Marie Fredriksson mit dem zweiten Gesicht von Roxette, Sänger und Gitarrist Per Gessle, der mehrere Hits schrieb

"Du hast meine schwarz-weißen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt. Du warst eine wunderbare Freundin in über 40 Jahren", so Gessle weiter. "Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, einer Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor teilen durfte."

