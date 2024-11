Im Jahr 2022 hat Margarita ihr Bachelor-Studium Kommunikationswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster abgeschlossen. Ein Jahr später wurde sie als Stipendiatin im Rahmen des Internationalen Parlaments-Stipendiums ausgewählt und hat drei Monate als Praktikantin im Deutschen Bundestag verbracht.

Seit Herbst 2023 sammelt Margarita Nikolova wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Medien in Bulgarien, unter anderem in der bulgarischen Redaktion der DW. Ihre Hauptinteressen sind Politik, internationale Beziehungen und Menschenrechte, insbesondere von Minderheiten.