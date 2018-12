Marco Reus schießt den BVB zum Sieg

Mal abgesehen davon, dass es sein 250. Bundesliga-Spiel war: Für Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus war die Partie gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach etwas ganz Besonderes. Zum Abschluss einer höchst erfolgreichen Halbserie gelang dem BVB ein 2:1-Sieg gegen die "Fohlen" - und einer der entscheidenden Spieler für den Erfolg war einmal mehr Reus.

Der gebürtige Dortmunder lauerte im offensiven Mittelfeld stets auf die Gelegenheit, das Spiel schnell nach vorne zu treiben. Und das nicht nur passiv: Immer wieder verdichtete er bei Gladbacher Ballbesitz die Räume und ergänzte die Doppelsechs aus Axel Witsel und Thomas Delaney zum Trio.

So auch vor der ersten guten Gelegenheit für den BVB in der 10. Minute: Reus fing den Ball ab, über Piszczek und Alcacer ging es schnell und steil in die Spitze, schließlich kam Hakimi gefährlich zum Abschluss. In der 20. Minute hatte Reus selbst eine noch größere Gelegenheit. Nach einem Fehler im Gladbacher Spielaufbau setzte er seinen starken Antritt ein, kam aus acht Metern frei zum Schuss, scheiterte aber an Yann Sommer.

Fast darf Marco Reus schon nach zehn Minuten jubeln, aber Yann Sommer hat etwas dagegen

Auch am 1:0 durch Jadon Sancho war Reus beteiligt. Erst störte er Jordan Beyer so, dass dem Gladbacher ein Fehlpass unterlief, dann trieb Reus den Ball über links nach vorne und passte im richtigen Moment rüber auf Sancho. Nur weil Mario Götze noch eingriff und kurz den Ball "klaute", bevor er den jungen Engländer bediente, bekam Reus keine Torvorlage gutgeschrieben.

Lucien Favre: "Super-Hinrunde"

Kurz nach der Pause war Reus dann selbst zur Stelle: Er rutschte in eine scharfe Hereingabe von Götze und staubte mit langem Bein zum 2:1 ab. Götze lieferte nach seiner Einwechselung für den angeschlagenen Paco Alcacer eine gute Leistung ab und war mit seinen zwei Torvorlagen die zweite Säule des Dortmunder Erfolgs. Wenige Minuten nach seinem Tor folgte für Reus fast noch die Krönung, doch ein schön angedrehter, direkter Freistoß aus 20 Metern klatschte nur an den Pfosten.

Lucien Favre (2.v.r.) ist stolz auf die gesamte Mannschaft, eine Umarmung gibt es für den Besten

"Marco hat eine Super-Hinrunde gespielt", lobte BVB-Trainer Lucien Favre, der ebenfalls eine Gladbacher Vergangenheit besitzt, anschließend am ZDF-Mikrofon und freute sich vor allem darüber, dass sein Kapitän ohne Verletzung durch die erste Saisonhälfte gekommen war: "Er hat fast alle Spiele gemacht und in der Bundesliga immer gespielt. Das macht viel aus."

Fortsetzung einer Erfolgsstory

Favre war zu seiner Gladbacher Zeit entscheidend dafür verantwortlich, dass Reus zu dem Spieler reifte, der er heute ist. Schon damals war der wendige Offensivmann so etwas wie Favres Lieblingsschüler, erzielte in der einzigen gemeinsamen Saison mit Favre, der Spielzeit 2011/2012, 18 Bundesliga-Tore und gab zusätzlich zwölf Vorlagen. Zahlen, die schließlich dafür sorgten, dass der BVB Reus nach Dortmund holte. In seinem ersten halben Jahr unter Favre in Dortmund ist Reus mit elf Treffern und acht Assists auf einem ähnlich guten Weg - auch weil er endlich einmal wieder über längere Zeit verletzungsfrei blieb.

"Das oberste Gebot ist die Gesundheit. Wenn du nicht gesund bist, kannst du deine Leistung nicht bringen. Außerdem muss man Spaß haben", sagte Reus im ZDF-Studio und schob eine Analyse der herausragenden BVB-Hinrunde hinterher: "Man muss sagen, dass wir am Anfang der Saison in zwei oder drei Spielen schon Glück hatten, aber die Spiele gewonnen haben. So kam das Selbstvertrauen, dann kam das Spielerische dazu - auch bei mir. Und dann führte eins zum anderen."

Nicht wenige sagen, man erlebe zurzeit den besten Marco Reus aller Zeiten. Bleibt er auch in der Rückrunde von Verletzungen verschont, kann Reus gemeinsam mit dem BVB Großes erreichen. Die Meisterschaft scheint bei mindestens sechs Punkten Vorsprung auf den FC Bayern greifbar - und Meister ist Marco Reus in seiner Karriere bisher noch nicht geworden.