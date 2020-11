Maradona am Gehirn operiert

Gefallene Helden: vom Sportstar zur tragischen Figur

O. J. Simpson: Footballstar und Schauspieler

In den 1970er-Jahren ist Orenthal James "O. J." Simpson einer der besten American-Football-Spieler. Der Running Back wird 1973 zum Most Valuable Player gewählt, nachdem er als erster Spieler über 2000 Yards in einer Saison läuft. 1985 wird er in die Hall of Fame aufgenommen. Simpson macht als Schauspieler Karriere, spielt in der Fernsehserie Roots und den Nackte-Kanone-Filmen mit.