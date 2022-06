Europa

Manuel Sarrazin: EU-Perspektive für Nordmazedonien und Albanien

Die EU will der Ukraine und der Republik Moldau den Kandidatenstatus verleihen. Nordmazedonien hat ihn schon seit 2005, doch die Beitrittsverhandlungen haben immer noch nicht begonnen. Vor dem EU-Westbalkan-Gipfel am 23.06.2022 in Brüssel warnt Manuel Sarrazin, Sondergesandter der Bundesregierung für den Westbalkan, davor, Nordmazedonien und Albanien weiterhin vor der Tür zu lassen.