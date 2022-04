Und jetzt auch Mann tv-Moderator. Der studierte Meteorologe, Moderator und Buchautor präsentiert die 11. Ausgabe des Männermagazins.

Für neue Rollenbilder - Tagesväter aus Köln

Nur knapp vier Prozent in der Tagespflege sind Männer. Kinderbetreuung gilt vielen immer noch als "Frauensache". Nicht aber für die Brüder Martin und Johannes Keil. Sie haben ihre ehemaligen Berufe als PR-Berater und Altenpfleger aufgegeben und sind als Quereinsteiger nach einer Weiterbildung Tagesväter geworden. Männer als Tagesväter? Komische Blicke gibt’s da schon manchmal. Aber es ist der beste und tollste Job, den sie je hatten, sagen die Brüder.

Für mehr Nachhaltigkeit – Neues Leben für alte Handys

Wir haben es immer dabei und können ohne nicht leben: Das Smartphone. 1,4 Milliarden Handys werden jedes Jahr weltweit verkauft. Und nach 18 Monaten haben die meisten schon wieder Lust auf ein neues Modell. Das alte wandert in die Schublade, in den Restmüll, die Berge an Elektroschrott wachsen. Das ist klimaschädlich und ressourcenvernichtend.

Geht’s anders? Ja. Definitiv. Vier Männer, zwei Ideen – um alte Handys weiter zu verwerten.

Für einen Kurswechsel – Simon Licht baut Boote aus Flachs

Oft spielt Schauspieler Simon Licht in seinen mehr als 150 Rollen harte Kerle: engstirnige Machos, unbestechliche Kripobeamte oder gefühlskalte Generäle. Als leidenschaftlicher Sportsegler verfolgt er seit kurzem eine neue Geschäftsidee im Sinne der Nachhaltigkeit: die Herstellung und Vertrieb von recycelbaren Segelbooten. Statt wie üblich aus Kunststoff werden seine Boote aus Flachs gepresst. Sie sind beinahe vollständig kompostierbar – ein echter Kurswechsel im Bootsbau.

Für weniger Fleischkonsum - Metzger-Brüder aus Köln

Die Deutschen essen zu viel Fleisch. Sagen Sebastian und David Friedrichs. Trotzdem haben sie 2018 in Köln eine Metzgerei gegründet. Für die beiden Brüder kein Widerspruch. Sie wollen zurück zum „guten alten Sonntagsbraten“. Ihr Konzept: „From Nose to Tail“, alles vom Tier wird genutzt. Und artgerechte Tierhaltung ist ihnen ebenso wichtig. Beruflich haben die beiden vorher aber was ganz anderes gemacht. Wie sie darauf kamen eine Metzgerei zu gründen und wie die Arbeit als Brüder zusammen ist, darüber erzählen sie in Mann tv.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 12.04.2022 – 10:30 UTC

DI 12.04.2022 – 18:30 UTC

MI 13.04.2022 – 22:30 UTC

FR 15.04.2022 – 07:00 UTC

FR 15.04.2022 – 16:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 12.04.2022 – 10:00 UTC

DI 12.04.2022 – 18:30 UTC

MI 13.04.2022 – 22:30 UTC

FR 15.04.2022 – 16:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3