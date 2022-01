Zum Tod des Modeschöpfers Manfred Thierry Mugler

Er war ein Designer, der es liebte zu experimentieren - am liebsten mit unkonventionellen Materialen wie Autoreifen, Metall, Latex und Vinyl. Heraus kamen extravagante Modeschöpfungen, die Manfred Thierry Mugler - vor allem in den 1980er und 1990er Jahren - berühmt machten. Viele Outfits haben heute Ikonen-Status, darunter sein Motorrad-Korsett mit antennenmäßig angebrachten Rückspiegeln. Auch seine insektenartigen Kleider-Kreationen schrieben Modegeschichte (siehe Bildergalerie). Mugler spielte in einer Liga mit anderen großen französischen Modeschöpfern wie Jean Paul Gaultier, Claude Montana und Yves Saint Laurent.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Die Mode und der Pop Im Laufe seiner Karriere hat Mugler mit vielen Popmusik-Ikonen zusammengearbeitet und sie für den roten Teppich oder Musikvideos eingekleidet, darunter Rihanna, Diana Ross, Beyoncé, Katy Perry und Celine Dion. Lady Gaga (unser Bild) trug in ihrem Musikvideo zu "Telephone" eine von Muglers Kreationen. Muglers Vintage-Stücke, die hyper-weibliche Silhouetten zeichnen, sind hochgefragt.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs "Mugler Follies" In seinen Jugendjahren arbeitete Mugler als professioneller Tänzer, bevor er Design studierte. Das Theater aber blieb ein Teil von ihm: In 2013 kreierte er eine Revue mit dem Namen "Mugler Follies", die am "Comédia"-Theater in Paris fast zwei Jahre aufgeführt wurde. Er entwarf die Kostüme und schrieb die meisten Lieder für die Show, die Tänzer, Sänger, Akrobaten und Models zusammenbrachte.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Les Insectes Mugler arbeitete mit dem Designer Abel Villarreal an diesem Gummi- und Leder-"Reifen"-Anzug für seine Frühling/Sommer "Les Insectes"-Kollektion 1997. Lou Stoppard, ein Modejournalist, schrieb: "Mugler verstand die transformative Kraft der Mode - die Rolle der Kleidungsstücke als Hinweise, Requisiten und Verkleidungen." Die Kollektion wurde als erfrischende, französische Haute Couture gelobt.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Zwei Masterminds Als Helmut Newton 1976 das erste Mal eine Thierry Mugler Kampagne fotografierte, griff der Designer so oft ein, dass Newton ihm sagte, er solle doch die Fotos selbst machen. Das tat Mugler dann tatsächlich, doch die beiden arbeiteten auch danach noch zusammen. "Sie agierten wie Gleichgestellte, zwei Meister ihrer jeweiligen Métiers", sagte Matthias Harder, Kurator der Helmut-Newton-Foundation.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs La Chimère Eines seiner Meisterstücke, "La Chimère", ähnelt einer mystischen Kreatur aus einem Hollywood Fantasy-Film. Dieses Prachtstück aus Muglers Herbst/Winter Haute Couture-Kollektion von 1997/98 ist mit Strass besetzten Schuppen und einem rüstungsartigem Mieder verziert. Auch Heldinnen aus Wagners Opern inspirierten Muglers Designs.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Too Funky Mugler führte die Regie bei George Michaels Musikvideo für seine Erfolgssingle "Too Funky" (1992). Darin ist sein berühmtes Design mit den Details eines flippigen Motorrads zu sehen: Rückspiegel, Lenker an der Hüfte und glänzende Motorhauben-Optik.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Ein Hauch Fetischismus Überzeugt von seinen Entwürfen experimentierte Mugler mit einer Vielzahl unkonventioneller Materialien, wie Metall, Latex und Vinyl. In einer Kollektion von 1994 für Longchamps benutzte er verschiedene silberne Körper-Piercings und metallene Stacheln, um die Linien und Kurven des engen, hochgeschlossenen Kleides mit den Lederstreifen zu betonen.

Thierry Mugler und seine Kult-Designs Model-Muse Das Model Jerry Hall war eine von Muglers Musen. Sie verkörperte seine Vision der "Glamazone" und stellte vor der Kamer eine mächtige, furchtlose Frau mit dem alten Hollywood-Glamour dar. Sie präsentierte die Werbekampagne für seinen ersten Duft "Angel". Autorin/Autor: Sabrina Cooper



Österreichische Wurzeln in Frankreich

Manfred Thierry Mugler wurde 1948 in Straßburg geboren. Seine Eltern stammten aus der österreichischen Stadt Linz, aus der sie während des Zweiten Weltkriegs in den Elsass gezogen waren. Seine Mutter war, wie Mugler selbst beschrieb, "eine Künstlerin, Komödiantin und Tragikerin, eine Diva und ein Superstar." Mit breiten Schultern, 175 Zentimeter groß und mit flammend rotem Haar stach sie heraus und machte einen starken Eindruck auf Mugler während seiner prägenden Jahre.

In Muglers Jugend spielte auch die Musik eine entscheidende Rolle: Er hörte Komponisten wie Mozart und Beethoven. Als er neun Jahre alt war, begann er klassischen Tanz zu lernen. Er war 14 Jahre alt, als er seinen ersten Vertrag als Tänzer bei der Opéra national du Rhin unterschrieb.

Das Ballett und seine Kostüme erlaubten es ihm, ein Verständnis für Anatomie, Bewegung und die Funktionalität von Stoffen zu entwickeln. "Der Tanz hat mir eine Menge über Körpersprache beigebracht. Die Bedeutung der Schultern, wie man den Kopf halten, wie man laufen und die Beine platzieren sollte. Diese Empfindungen haben mir dabei geholfen, einen wesentlichen Modestil zu kreieren, der sowohl funktionell als auch raffiniert ist. Mode ist wie eine tägliche, persönliche Perfomance", sagte Mugler einmal.

Mugler sorgte - wie hier 1997 in Paris - mit extravaganten Schöpfungen für Aufmerksamkeit

Paris als Zufluchtsort

Er tanzte sechs Jahre professionell bei verschiedenen Balletten, inklusive in Aufführungen von "Schwanensee". Während seines Studiums an der École nationale supérieure des Arts Décoratifs in Straßburg begann er, seine eigenen Kleidungsstücke zu entwerfen.

Paris wurde für Manfred Thierry Mugler zu einem Zufluchtsort in jungen Jahren, und obwohl er anfangs dorthin zog, um bei Tanzkompanien vorzutanzen, fokussierte er sich schnell auf seine Arbeit als Designer. Er erkannte, dass er mit Mode seinen Lebensunterhalt verdienen konnte, als französische Marken wie Dorothée Bis und Cacharel seine Entwürfe kauften. Nach verschiedenen Mode-Jobs und Aufenthalten in London, Amsterdam, Mailand und Barcelona, gründete er sein prägendes Label in Paris im Jahr 1973, das die Aufmerksamkeit von Warenhäusern aus London und New York auf sich zog. Mugler hat seine Verbindungen zum Tanz und Theater nie vergessen.

Modekritiker ziehen oft Parallelen zwischen Richard Wagners Opern und Muglers Kollektionen. "Aus Wagners Opern trieben Samtumhänge mit enormen Stehkragen, lederne, militärische Schulterpatronengurte über Hosen, enge Jacken und hohe Stiefel herüber", schrieb ein Journalist über Muglers Kollektion aus dem Jahr 1983. Wie Muglers Modeshows zeigen Wagners Opern starke, weibliche Charaktere mit einer entscheidenden Rolle, von der cleveren Kriegerin Brünnhilde aus "Der Ring der Nibelungen" bis zur leidenschaftlichen Prinzessin in "Tristan und Isolde".

Frauen als glamouröse Superheldinnen

Mugler hat im Laufe der Jahrzehnte eine beeindruckende Reihe an Pop-Ikonen eingekleidet - darunter Celine Dion, Lady Gaga, Beyoncé und und zuletzt Kim Kardashian und Cardi B.

Cardi B auf der Eröffnung der Retrospektive "Couturissime" in Paris, die Mugler gewidmet ist

Er gestaltete Demi Moores unvergessliches schwarzes Kleid für den Film "Ein unmoralisches Angebot" (1993), Soulsängerin Diana Ross und ihre Tochter, Tracee Ellis Ross, liefen für Mugler über den Laufsteg. Die Vintage-Ästhetik seiner Kleider mit den anschmiegsame Konturen, den oft kantigen Schultern und betont enger Taille sind sein Markenzeichen. Über seine femininen Entwürfe sagt er: "Die Mugler-Frau ist eine Gewinnerin, die das Kommando über ihr Aussehen und ihr Leben hat. Sie ist frei und selbstsicher. Sie hat Spaß."

Künstlerischer Allrounder

Mugler, der auch Kostüme für den Berliner Friedrichstadtpalast und den Cirque du Soleil entwarf, war nicht nur Modeschöpfer. Er interessierte sich auch für Film und Fotografie und drehte 1992 mit dem Sänger George Michael den Clip "Too Funky", für den er Supermodels wie Linda Evangelista und Nadja Auermann versammelte.

Der Designer arbeitete auch mit prominenten Fotografen wie Herb Ritts, Peter Lindbergh und Helmut Newton zusammen. Im Jahr 1976 fotografierte Newton eine Werbekampagne für Mugler. Genervt von den ständigen Eingriffen des Designers, sagte Newton zu ihm: "Wenn du so sicher darüber bist, was du willst, warum machst du es nicht selbst?" Mugler übernahm dann tatsächlich das Zepter und fotografierte seine Kampagnen selbst.

Ein großen kommerziellen Erfolg feierte der Franzose auch mit seinem Damenparfüm "Angel", das 1992 auf den Markt kam und zeitweise als meistverkaufter Duft sogar Chanel N° 5 vom Treppchen stieß.

Rückzug und Imagewandel

2002 verschwand Mugler von der Bildfläche und unterzog sich bis zu seiner Rückkehr zu seinem Unternehmen im Jahr 2013 zahlreichen optischen Veränderungen. Der Grund für die vielen Schönheitsoperationen sei ein Unfall in einem Fitnessstudio gewesen, der sein Gesicht zerschlagen habe, erklärte er im Jahr 2017 gegenüber dem französischen Magazin "Numéro Homme". Auf Fragen nach seinem aktuellen Projekt antwortete er zuletzt mit: "My Body".

Dies war nicht die einzige Veränderung: ab 2007 nutzte er wieder seinen deutschen Vornamen Manfred, den er in der Vergangenheit aus strategischen Gründen aufgegeben hatte, und zog nach Berlin.

In den letzten Jahren wurde sein künstlerisches Werk in der hochgelobten Retrospektive "Thierry Mugler: Couturissime" gewürdigt. 2019 wurde sie im Musée des beaux-arts de Montréal gezeigt, 2020 folgte eine Show in der Kunsthalle München, nun ist sie im Musée des Arts Décoratifs in Paris ausgestellt. Sie würdigt Muglers Kreationen, die von Kleidungsstücken über Illustrationen, Fotos und Videos reichen und zeigen, wie sich Mugler schon früh die verschiedensten Bereiche zu eigen gemacht hat und ganz nebenbei die Modewelt revolutionierte. Im Alter von 73 Jahren ist Manfred Thierry Mugler nun gestorben.