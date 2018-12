Manchester United entlässt José Mourinho

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Teammanager José Mourinho getrennt. Das gab der Premier-League-Klub auf seiner Webseite bekannt. Ein Interimstrainer werde den Posten zunächst bis Saisonende übernehmen, bis dahin suche der Verein eine dauerhafte Lösung, hieß es.

Der 55 Jahre Portugiese, der sich selbst gerne als "The Special One" bezeichnet, hatte United seit 2016 trainiert. Gleich in der ersten Saison hatte Mourinho die Mannschaft zum Gewinn des Ligapokals und zum Europa-League-Sieg geführt. Am Sonntag hatte Manchester United gegen den von Jürgen Klopp trainierten Tabellenführer FC Liverpool mit 1:3 (1:1) verloren. Der Rückstand des Tabellensechsten beträgt bereits 19 Punkte. Für das Champions-League-Achtelfinale war United am Montag Paris St. Germain mit seinem deutschen Coach Thomas Tuchel zugelost worden.

sn/ck (sid, dpa)