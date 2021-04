Manchester City dreht Partie bei Paris St. Germain

Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain hat das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City verloren. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola setzte sich nach schwacher erster Halbzeit am Ende im Pariser Prinzenpark doch noch mit 2:1 (0:1) durch. Der designierte englische Meister darf damit weiter auf das erste Endspiel in der europäischen Königsklasse hoffen.

Nach dem frühen Rückstand durch Marquinhos (15. Minute) gelang durch Treffer des ehemaligen Wolfsburger Kevin De Bruyne (64.) und von Riyad Mahrez (71.) binnen acht Minuten die Wende. In der Schlussphase musste PSG auch noch in Unterzahl spielen, nachdem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych Idrissa Gueye (77.) nach einem Foul an City-Profi Ilkay Gündogan die Rote Karte zeigte. Gueye war Gündogan mit offener Sohle von hinten auf die Achillessehne gestiegen. Der deutsche Nationalspieler konnte nach einer kurzen Behandlungsphase weiterspielen.

Die Entscheidung um den Einzug ins Finale fällt nun am kommenden Dienstag in Manchester.Im Hinspiel des ersten Halbfinalspiels hatten sich Real Madrid und der FC Chelsea 1:1 getrennt.

asz/sn (dpa, SID)