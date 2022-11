Video-Thema – Podcast ohne UT

Malen unter dem Einfluss der Naturgewalten

Christopher Lehmpfuhl hat keine Lust darauf, in einer Werkstatt zu malen. Wenn er an Bildern arbeitet, braucht er Wind, Regen und Sonne. Seine Natursehnsucht hat ihn schon an die spektakulärsten Orte geführt.

Bei seiner Arbeit muss Christopher Lehmpfuhl das Wetter einplanen. Egal, wie schlecht die Bedingungen sind, er will draußen malen.

