Magere Datenlage: Corona-Zahlen in Deutschland vermutlich weit höher

Noch gehen die Infektionszahlen in Deutschland zurück. Die Inzidenz liegt "nur noch" knapp über 200. Die Delta-Welle ebbt ab. Das könnte aber auch daran liegen, dass derzeit weniger getestet wird. Schließlich sind für die Kinder Schulferien und viele Eltern haben Urlaub. In Deutschland ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester klassischerweise eine Zeit, in der viele frei nehmen.

Am Jahresende wird weniger getestet als sonst

Die tatsächliche Inzidenz sei - auch deshalb - wohl doppelt oder drei Mal so hoch, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er vermutet zudem eine maßgebliche Schwäche in der amtlichen Statistik.

In der Regierungspressekonferenz in Berlin hieß es dazu: Derzeit würden von den Gesundheitsämtern "teilweise weniger tagesaktuelle Zahlen geliefert". Die Lage sei so wie an normalen Wochenenden. "So gesehen haben wir jetzt über Weihnachten und Silvester ein etwas verlängertes Wochenende", so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.

Wann genau dieses sehr lange Wochenende wieder aufgeholt sein könnte, darauf wollte sich der Sprecher nicht festlegen. "Zu Beginn des Jahres" - mehr könne er nicht sagen. Die Nachmeldungen der Gesundheitsämter würden sich aber sicher einige Tage hinziehen. Deutschland sei nun einmal mit der Zuständigkeit der Bundesländer und dem Meldesystem der Gesundheitsämter anders aufgestellt als andere Staaten. Vergleiche mit Ländern, wo es gerade besser läuft, seien nur "bedingt" möglich.

Nicht alle Ämter besetzt

Allerdings sollte man auch mit vorschnellen Vergleichen innerhalb Deutschlands vorsichtig sein. "Hier ist auch zu Weihnachten gearbeitet worden", sagt der Stadtsprecher von Cottbus, Jan Gloßmann, der DW.

In Cottbus und vielen anderen Orten in Deutschland helfen Bundeswehr-Angehörige in den Gesundheitsämtern aus

Cottbus, 100.000 Einwohner, anderthalb Autostunden von Berlin entfernt, ist gerade ein bundesweiter Pandemie-Hotspot. "Dank 74 zusätzlicher Kräfte aus anderen Ämtern, darunter 25 Kräften der Bundeswehr, waren wir immer up-to-date", so Gloßmann. Die aktuelle Debatte, in der den Ämtern oft Untätigkeit vorgeworfen wurde, findet er zu pauschal geführt. Das Corona-Dashboard der Stadt werde ohne Unterbrechung täglich aktualisiert. Auch seien die Daten an die Landesbehörden und das Robert-Koch-Institut digital gemeldet worden, so Gloßmann. Im Moment sei man gut aufgestellt. Im Januar gebe es mit 14 Scouts weiteres Personal.

Auch nebenan, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, werde zwischen Weihnachten und Silvester im Gesundheitsamt gearbeitet, versichert das zuständige Landratsamt der DW. Lediglich an den beiden Weihnachtsfeiertagen habe es "frei" gegeben. Allerdings sei über den Jahreswechsel "schon immer weniger los gewesen". Viele Arztpraxen seien für den Patientenverkehr geschlossen. Auch seien nicht alle Labore besetzt. "Wenn dann keine Fallmeldungen seitens der Labore kommen, kann auch vom Gesundheitsamt nicht gemeldet werden."

Andernorts ist die Lage aktuell schwieriger zu eruieren. Eine DW-Anfrage per Mail an die Stadtverwaltung Bonn in Nordrhein-Westfalen wurde mit der Nachricht beantwortet, diese Woche seien Betriebsferien. Hier hatte es vor Weihnachten Medienberichte gegeben, wonach das Gesundheitsamt über die Feiertage schlecht besetzt sei.

Wann kriegt Deutschland belastbare Zahlen?

Insgesamt gibt es rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Einen Gesamtüberblick über die Zahlen zu bekommen, ist deshalb naturgemäß schwierig. Denn zuständig sind die jeweiligen Kommunen, also die Stadt oder der Landkreis.

Vor einem Jahr gab es schon einmal Ärger mit den Zahlen. Erst Mitte Januar war die Datenlage damals wieder aussagekräftig. In diesem Jahr sollte es idealerweise schneller gehen. Denn am 7. Januar wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Spitzen der Bundesländer das nächste Mal die Pandemie-Lage besprechen - und möglicherweise neue Maßnahmen in Angriff nehmen. Bei unklarer Datenlage ist das natürlich schwieriger. Nun kündigte Minister Lauterbach für diesen Termin "sehr zuverlässige Zahlen" an.

Keine Schonfrist für den frisch ernannten Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach

Strukturelle Probleme

Doch schon vor Weihnachten war die Lage in vielen Gesundheitsämtern mehr als angespannt. Eine Kontaktnachverfolgung finde wegen der hohen Zahl an täglich dazu kommenden Infizierten in manchen Bundesländern gar nicht mehr statt, warnte die Vorsitzende des Bundesverbands der Gesundheitsämter, Ute Teichert, in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Positiv Getestete seien angehalten, eigenverantwortlich die zu warnen, die sie möglicherweise infiziert haben könnten. "Die Bürger bekommen oft kein Schreiben oder Gespräch mehr vom Gesundheitsamt, sondern müssen die Quarantäne- und Verhaltensregeln selbst auf der Homepage nachlesen."

Allerdings ändere sich das gerade wieder - wegen Omikron. Die neue Variante des Coronavirus verursache noch mehr Arbeit. "Die Gesundheitsämter müssen bei Omikron-Infizierten und ihren Kontaktpersonen, anders als bei der Delta-Variante, unabhängig vom Impfstatus eine Quarantäne anordnen."

Die Ämter bräuchten deutlich mehr dauerhaftes Fachpersonal. Sie bekämen zwar kurzzeitig bei hohen Infektionszahlen Unterstützung durch Studierende, die Bundeswehr oder andere Verwaltungskräfte. Aber diese Fluktuation zermürbe viele. "Wir müssen ständig neue Leute einarbeiten, neue Arbeitsräume schaffen und die Technik zur Verfügung stellen - und das immer nur für ein paar Wochen, bevor dann alles wieder zurückgefahren wird.", so Teichert.

Arztpraxen nicht an das Meldesystem angeschlossen

Im Stadtstaat Bremen, Deutschlands Impfchampion unter den Bundesländern, läuft es auch im Gesundheitsamt gut. "Alle positiv Getesteten sowie die ermittelten Kontaktpersonen werden informiert", schreibt Jörn Moog, Leiter des Gesundheitsamts, der DW. "Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird stetig Personal eingesteuert, um die Meldungen zu verarbeiten." Auch die Digitalisierung sei vollzogen. Allerdings seien die niedergelassenen Ärzte noch nicht an das offizielle Meldesystem des Robert-Koch-Instituts angeschlossen. "Sie melden uns die Neuinfektionen deshalb noch per Fax oder als verschlüsselte Email-Anlage und wir übernehmen die Daten-Eingabe."

Hinsichtlich der aktuellen Daten-Lage vermutet auch Amtsleiter Moog, dass es eine Dunkelziffer gibt, "durchaus doppelt so hoch". Doch das läge eher am Test-Verhalten der Leute. Nicht alle mit Symptomen würden sich testen lassen oder nach einem positiven Schnelltest einen offiziellen PCR-Test machen lassen.