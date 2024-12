Der Magdeburger Weihnachtsmarkt hat für dieses Jahr seinen Zauber verloren. Er bleibt nicht nur am Samstag geschlossen. Er wird in diesem Jahr gar nicht mehr öffnen. Für viele Standbetreiber ein wirtschaftliches Problem, für die Besucher ein Verlust an Weihnachtsstimmung. Und doch ist all das nichts im Vergleich zu dem Leiden der Opfer und ihrer Angehörigen.