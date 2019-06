Madagaskar feiert ersten Afrika-Cup-Sieg

Marco Ilaimaharitra hat für sein Land Fußball-Geschichte geschrieben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler erzielte in Alexandria per Freistoß den Siegtreffer (76. Minute) zum 1:0 (0:0)-Erfolg Madagaskars gegen Burundi und bescherte dem Turnierneuling damit den ersten Sieg beim Afrika-Cup überhaupt. Nach dem 2:2 im ersten Spiel gegen Guinea hat das Insel-Team nun beste Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Im letzten Spiel der Gruppe B trifft Madagaskar auf Turnier-Mitfavorit Nigeria, der mit zwei Siegen bereits für die Runde besten 16 Mannschaften qualifiziert ist.

Traumtor entscheidet das Spiel

1:0 - Ilaimaharitra (5.v.r.) hat getroffen

Schon in der ersten Hälfte war Madasgaskar im Duell der Afrika-Debütanten das bessere Team und hatte mehrere gute Chancen. Die beste entschärfte Burundis Torwart Jonathan Nahimana, der in der 19. Minute nach einem Schuss von Carolus Andriamatsinoro mit einer Glanzparade den Führungstreffer Madagaskars verhinderte. Mitte der zweiten Hälfte kam Burundi besser ins Spiel und zu eigenen Gelegenheiten. Doch dann nahm Ilaimaharitra, der sein Geld beim belgischen Erstlististen Sporting Charleroi verdient, von der Strafraumgrenze aus Maß und versenkte den Ball im linken Toreck. Ein Traumtor, das ganz Madagaskar in Freudentaumel versetzte.