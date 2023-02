Machu Picchu: Perus Touristenattraktion wieder geöffnet

Reizvolle Ruinen

Endlich wieder das atemberaubende Panorama genießen: Schon früh am Morgen kamen die ersten Besuchergruppen in die Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. Bis zum Mittag waren es etwa 700 Besucherinnen und Besuchter, teilte das peruanische Kulturministerium mit. Fast einen Monat lang war die bei Touristen in aller Welt beliebte Ruinenstadt geschlossen gewesen.