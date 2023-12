Machtwechsel in Kuwait nach Tod des Emirs

In Kuwait ist der 83-jährige Kronprinz Scheich Mischal al-Ahmed Al Sabah zum neuen Herrscher ernannt worden. Er folgt auf Scheich Nawaf al-Ahmad Al Sabah, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist, wie der königliche Hof mitteilte. Scheich Mischal führte das Land bereits seit 2021, nachdem der gebrechliche Emir den Großteil seiner Pflichten auf ihn übertragen hatte.

Das Golfemirat kündigte 40 Tage Trauer und eine dreitägige Schließung von Behörden an. Führende Politiker aus aller Welt würdigten Scheich Nawaf und sprachen seinem Nachfolger, Scheich Mischal, der Familie Al Sabah und dem kuwaitischen Volk ihr Beileid aus.

Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Der Emir war Ende November in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die staatliche Nachrichtenagentur sprach damals von einem dringlichem Gesundheitsproblem.

Scheich Mischal regiert in dem Golfemirat bereits seit 2021 Bild: Peter Dejong/AP/picture alliance

Scheich Nawaf war im September 2020 nach dem Tod seines Bruders, Scheich Sabah, der mehr als ein Jahrzehnt regiert hatte, Emir geworden. Er wurde von Diplomaten als konsensfähiger Politiker eingeschätzt, der den Ausgleich mit Nachbarstaaten suchte. Innenpolitisch war seine Amtszeit von einem heftigen Streit zwischen Regierung und Parlament geprägt. Ursache waren damals Strukturreformen.

Vom Parlament vereidigen

Nach der kuwaitischen Verfassung wird der Kronprinz automatisch zum Emir, übernimmt die Macht aber erst, nachdem er im Parlament einen Eid abgelegt hat. Die Wahl eines Kronprinzen und eines Ministerpräsidenten durch den neuen Emir wird angesichts der Ansprüche der jüngeren Generation der Herrscherfamilie genau beobachtet werden. Fraktionskämpfe innerhalb der Familie Al Sabah haben sich oft im Parlament abgespielt, die dort ihre Machtansprüche zu festigen suchten.

In dem 4,5-Millionen-Einwohner-Staat liegt die Macht weitgehend in den Händen der Herrscherfamilie Al Sabah. 1962 hatte das Land aber als erster arabischer Golfstaat ein parlamentarisches System eingeführt, die Volksvertretung ist im Land so mächtig wie in keinem zweiten Golfstaat. Kuwaitische Frauen verfügen seit 2005 über das aktive und passive Wahlrecht.

Große Ölvorkommen

Das flächenmäßig kleine Kuwait verfügt über rund sieben Prozent der weltweiten Ölreserven, was dem Emirat in den vergangenen Jahrzehnten großen Reichtum beschert hat. Die politische Instabilität hat allerdings im Gegensatz zu benachbarten Golfstaaten wie Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Reformen im Land und große Bauvorhaben erheblich verlangsamt. Kuwait wurde 1990 vom Irak überfallen und besetzt. Damit wurde einige Monate später der erste Golfkrieg ausgelöst, in dem die Vereinigten Staaten und andere Nationen den Irak besiegten und Kuwait befreiten.

uh/hf (rtr, dpa, afp)