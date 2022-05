Machtwechsel in Australien zeichnet sich ab

Bei der Parlamentswahl in Australien zeichnet sich ein Wahlsieg für die sozialdemokratische Labor-Partei von Oppositionsführer Anthony Albanese ab. Labor werde mindestens eine Minderheitsregierung bilden können, möglicherweise werde es auch für eine Mehrheitsregierung reichen, melden mehrere australische Medien mit Blick auf Hochrechnungen und Teilauszählungen der Stimmen.

Den vorläufigen Berechnungen zufolge kann die Partei mit mindestens 71 Sitzen im Unterhaus rechnen. Die Mehrheit liegt bei 76 Sitzen. Die rechtskonservative Koalition unter Premierminister Scott Morrison lag zunächst nur bei 49 Sitzen.

Der 59-jährige Albanese hatte unter anderem mit Klima-Themen Wahlkampf gemacht und Maßnahmen angekündigt, um den unter der Inflation leidenden Menschen zu helfen. Als Premier würde Albanese nach eigenen Angaben zudem ein Referendum über die verbesserte Beteiligung indigener Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen abhalten lassen. Labor war in Australien seit fast zehn Jahren nicht mehr an der Macht. Albanese war in der Vergangenheit bereits einmal Vize-Premier. Er ist seit 2019 Labor-Chef.

Eine Besonderheit bei australischen Wahlen sind die sogenannten "Democracy Sausages" (Demokratie-Würstchen). Traditionell steht vor vielen Wahllokalen - wie hier in Sydney - ein Grill, an dem sich die Wählerinnen und Wähler mit einer Art Hot Dog (Knackwurst im weichen Brötchen mit Senf und Ketchup) stärken können.

Viele Australierinnen und Australier machen Morrison und seine Liberalnationalisten für die vergangenen drei schweren Krisenjahre verantwortlich. Diese begannen 2019 mit riesigen Feuern im Osten des Landes, durch die ein Gebiet der Größe Finnlands verbrannte. Kaum waren die Brände gelöscht, begann die Corona-Pandemie. Massive Verzögerungen beim Impfen führten zu verlängerten Lockdowns in den großen Städten des Landes und einer zwei Jahre andauernden Grenzschließung, die Familienmitglieder voneinander trennte und Australien den Ruf eines Einsiedlerstaates einbrachte. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind für viele Australier spürbar, die Arbeitslosenrate ist so hoch wie seit 48 Jahren nicht mehr.

Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt

Rund 17 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Es herrscht Wahlpflicht. Berichten zufolge hatte etwa die Hälfte der Australier schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per frühzeitiger Stimmabgabe gewählt. Die 2,7 Millionen Briefwahlstimmen wurden noch nicht ausgezählt.

qu/kle/sti(ap, dpa, rtr)